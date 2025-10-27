VIDEO Au început procedurile de dinamitare la primul tunel în munte de pe Valea Oltului, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești

Lucrările la primul tunel forat de pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, cea mai spectaculoasă și complexă porțiune din autostrada de pe Valea Oltului, sunt în curs, iar luni au început și primele operațiuni de folosire a materialului exploziv în zona de rocă dură.

„Au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești (…) Aceste operațiuni se vor desfășura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul acestui tunel în lungime de 900 m”, a transmis, luni, directorul Companiei de Autostrăzi, Cristian Pistol.

În paralel, asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va executa și alte tipuri de lucrări la cele două galerii, „24 de ore din 24”, a precizat Pistol.

Tunelul Robești va avea o lungime de 900 de metri, este construit cu metoda austriacă (NATM – New Austrian Tunneling Method), iar pe anumite porțiuni, unde a fost identificată rocă dură, se apelează inclusiv la dinamitare subterană.

Pentru construcția tunelului de la Robești se vor excava 200.000 mc de material și se vor folosi aproximativ 70 tone de material exploziv, circa 60.000 mc beton și peste 4.000 de tone de armătură și confecții metalice.

Contractul pentru construcția secțiunii 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare de 4,25 miliarde lei (fără TVA). Tronsonul de autostradă are termen de finalizare anul 2028.

Pe întreaga secțiune 2 vor fi construite 7 tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m).

Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul șantier se apropia de 7% la mijlocul lunii octombrie.

VIDEO – Explozii în tunelul Robești de pe Autostrada A1:

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu

Lungime: 31,33 km

Constructor: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Valoare: 860 milioane euro

Contractat: februarie 2022

Termen: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)

Stadiu: proiectare / lucrări demarate în capătul dinspre Boița și în alte câteva puncte pe parcurs (7% – octombrie 2025)

Secțiunea 2 din Autostrada A1 Sibiu – Pitești (31,3 km) este una dintre cele mai complexe secțiuni de drum de mare viteză ce va fi construită în România. Șerpuind de-o parte și de alta a Oltului, pe zona cea mai îngustă a Văii Oltului, autostrada construită de turcii de la Mapa – Cengiz va fi plină de tuneluri, poduri, pasaje și viaducte.

Un tronson, în special, va fi cel mai spectaculos: Pe sensul de circulație dinspre Sibiu spre Pitești al autostrăzii, pe circa 5 kilometri în zona Câineni – Robești, „se vor executa cele mai spectaculoase lucrări ale proiectului, fiind vorba de o succesiune de tuneluri și poduri care traversează râul Olt de două ori”, potrivit informațiilor transmise de Compania de Drumuri la solicitarea HotNews.ro.

Tunelurile de pe Secțiunea 2 vor fi forate prin tehnologia NATM (New Austrian Tunneling Method) care presupune excavarea secvențială a tunelului și ranforsarea pe parcurs a pereților. Asta se face prin pulverizarea de straturi de beton. Practic, tunelul este săpat în mod tradițional, prin segmente mici, apoi pereții de rocă expusă sunt ranforsați cu plasă de metal și peste ei este așezat beton torcretat pentru a da rezistență.

Odată finalizat un astfel de segment, se trece la forarea următorului. Ulterior, de-a lungul tunelului astfel săpat și stabilizat, se aplică și hidroizolația și căptușeala finală din beton care înglobează și armătura principală. Apoi se trece la finisaje și la dotarea tunelurilor cu instalații și utilități.

Succesiunea de tuneluri și viaducte pe o porțiune de 5 km din Secțiunea 2 A1 Sibiu – Pitești / Sursă: HotNews.ro via Harta Proiectelor API

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri și este împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.