VIDEO „Un număr neobișnuit de mare de alegători și-au fotografiat buletinul de vot după ce au ieșit din cabină”. Topul neregulilor de la alegerile din Republica Molodova / De ce au fost mai puține buletine de vot pentru alegătorii din Transnistria

Un număr neobișnuit de mare de cazuri în care persoanele și-au fotografiat buletinul de vot după ce au ieșit de la urne s-a înregistrat la aceste alegeri parlamentare din Republica Moldova, a declarat pentru HotNews Nicolae Panfil, directorul de programe al Asociației Promo-Lex, care monitorizează procesul electoral din această țară din 2009. Totodată, observatorii au remarcat și faptul că reducerea numărului secțiilor de votare pentru alegătorii din Transnistria, de la 41 la 12, ar putea afecta numărul celor de pe malul stâng al Nistrului care vor vota până la sfârșitul zilei, iar „autoritățile ar trebui să vină cu clarificări din acest punct de vedere”.

O echipă HotNews se află la Chișinău, de unde relatează evenimentele legate de alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Nicolae Panfil spune că, până la ora 14,30, observatorii Promo – Lex au înregistrat nu mai puțin 85 de situații în care votanții au încălcat secretul votului.

„Aici vorbim despre situații în care observatorii au văzut că alegătorii și-au fotografiat buletinele de vot sau după ce au ieșit din cabină și-au arătat buletinul de vot altor persoane”, a declarat Nicolae Panfil pentru HotNews, care a precizat că este un număr mai mare decât la alte alegeri.

Fotografierea buletinului de vot poate fi un indiciu al corupției electorale sau a faptului că persoana respectivă a fost constrânsă să voteze într-un anumit fel. În ceea ce privește alte nereguli, directorul Promo- Lex a mai vorbit despre instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot.

Cozile de pe Nistru

În ceea ce privește reducerea numărului secțiilor de votare pentru locuitorii din Transnistria care trebuie să treacă Nistrul pentru a vota, directorul Nicolae Panfil spune că acest lucru a reprezentat într-adevăr o problemă pentru care autoritățile ar trebui să ofere mai multe lămuriri.

De asemenea, după cum a confirmat observatorul de la alegeri, în cele 12 secții au fost asigurate doar 23.500 buletine de vot, deși ar fi trebuit să fie în total 36.000, aproximativ 3000 pe secția de votare.

„Reducerea numărului secțiilor de vot comparativ cu alte alegeri reprezintă o problemă din punctul nostru de vedere al asociației Promo-Lex pentru că trebuia să se țină cont și de numărul de alegători de regiune.

Autoritățile au pus în balanță riscurile de securitate versus integritatea procesului electoral. Astăzi vedem că se întâmplă cozi pe poduri (n.r.- peste Nistru), respectiv înțelegem că o parte din aceste cozi se datorează, pe de o parte, transportării sau activității de deplasarea alegătorilor către secțiile de vot, dar se pare că sunt și anumite probleme tehnice, probabil, legate de capacitatea de verificare a documentelor care uneori durează, până la 30 – 40 de minute”, a declarat Nicolae Panfil.

„Autoritățile ar trebui să vină cu clarificări despre ce este vorba. Este o problemă cu accesul la internet, softurile respective nu funcționează în regimul necesar sau din ce cauză. Dar, cu siguranță, toate aceste aspecte luate împreună ar putea limita, pentru că trebuie să vedem până la sfârșitul zilei câți alegători vor reuși totuși să vină să voteze, posibilitatea de vot”, a mai spus directorul Promo – Lex.

Reamintim că opoziția a acuzat reducerea numărului de secții de votare pentru oamenii din Transnistria de la la 42 la 12.

Pentru că autoritățile separatiste nu organizează secții de votare în regiune, locuitorii care vor să voteze pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova trebuie să treacă Nistrul pentru a-și exercita dreptul în localitățile aflate sub controlul Chișinăului.

Mai mult, pentru aceste alegeri parlamentare, două dintre secții au fost mutate la 15 kilometri mai departe de linia administrativă care desparte Republica Moldova de Transnistria.

„Am vorbit cu oameni de acolo care spun că se simt abandonați. Au senzația că la Chișinău se pune semnul egal între locuitorii obișnuiți ai regiunii și autoritățile autoproclamate de la Tiraspol”, a spus un deputat socialist.

Reprezentantul puterii cu care am stat de vorbă explică însă că motivul pentru care numărul secțiilor pentru transnistreni a fost redus de la 41 la 12 este exact descurajarea fraudei electorale.

„Decizia a fost luată de CEC (n.r. – Comisia Electorală Centrală), care a primit informații de la serviciile secrete că acolo se aduc oamenii cu autocarele să voteze. CEC-ul a vrut să descurajeze frauda electorală”, ne-a declarat reprezentantul PAS.

Jurnalista Alina Radu, directoarea publicației Ziarul de Gardă, semnala că în prima parte a zilei de duminică, când au loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, s-a observat că din regiunea transnistreană „vine un flux interminabil de automobile”.

