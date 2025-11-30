VIDEO Un om de afaceri intrat la liberali și ajuns la vârf în PNL povestește un episod recent cu Grindeanu, despre salariile mari de la stat, care spune că l-a lămurit că „PSD are minciuna în ADN”

„Bolojan a venit ca premier fără vreun interes personal. Bolojan putea să fie un senator cu o ultra notorietate, iar noi puteam să învârtim iar pisica, să mințim ca niște fraieri. Dar nu se mai putea așa”, susține liberalul Valeriu Iftime, șef al Consiliului Județean Botoșani, fost prim vicepreședinte al PNL.

Valeriu Iftime, 65 de ani, a devenit cunoscut la nivel național în momentul în care, ca om de afaceri, a preluat clubul de fotbal FC Botoșani. În sport, chiar și pentru criteriile fotbalului românesc, unde nu lipsesc declarații frontale, Iftime s-a remarcat printr-o atitudine lipsită de menajamente și un apetit pentru schimbul de replici. A criticat și a fost, la rându-i criticat.

„M-a prostit”

Iftime a intrat în politică, așa cum admite, îndemnat de Ilie Bolojan, cu ani înainte ca orădeanul să vină la București. „M-a prostit”, se amuză Iftime, când relatează îndemnul pe care i l-a făcut Bolojan de a se implica în administrație.

Valeriu Iftime / Sursă: INQUAM Photos Denis Grosu

Iftime a devenit el însuși obiectul acuzelor, după ce Marcel Ciolacu a dezvăluit numărul mare de contracte pe care companiile liberalului le-au avut cu statul.

Iftime nu ascunde faptul că a rămas un admirator al stilului lui Bolojan, actualul premier, și că afirmațiile sale trebuie citite în această cheie, a spus președintele CJ Botoșani, într-un podcast la care a participat la GOLAZO.

Iftime a fost întrebat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea, realizatorii podcastului, cum vede România de astăzi, dincolo de domeniul fotbalului, care l-a propulsat ca imagine publică.

Liderul PNL a povestit un recent moment din Coaliție.

Despre declarația lui Grindeanu că nu se taie salariile: „Măcar taci!”



Iftime a dezvăluit un moment în care, deși PNL și PSD s-au înțeles în avans pe tăieri, social-democrații au spus, apoi, altceva.

„Deficitul nu se rezolvă prin vorbe, prin minciuni, că mai stăm, mai dăm niște pensii etc. Cum să spună domnul Grindeanu că nu se taie niciun salariu? Pentru ce spune asta?! Dacă am avut înainte niște discuții că facem niște ajustări, măcar taci! Și Grindeanu spune „niciun salariu nu se taie”. Cine a câștigat din declarația asta?”, a spus Iftime.

Liberalul susține că acest episod l-a lămurit că „PSD are minciuna în ADN. Adică una spui, alta faci acolo. Și știu foarte bine lucrurile astea”.

El susține că „Bolojan rezistă în condiții foarte grele. În coaliție e complicat. Mi-a spus foarte clar: „Băi, e greu să conduc țara asta cu 18-19 procente”. 20 %, cu redistribuirea asta. Și e greu cu un PSD care în continuu a avut un cuțit la spate”.

„Cât credeți că rezistă Bolojan ca prim-ministru?”

Întrebat de cei doi jurnaliști în podcast cât crede că rezistă Bolojan, Iftime a spus: „M-aș ruga să reziste mult. Eu cred sincer când spun că domnul Bolojan este un asset greu de înlocuit. Eu cred că norocul nostru este că e acolo. Dacă nu știm să valorizăm treaba asta, va fi foarte complicat. Pentru că e un om care are un tip de hotărâre pe care mulți n-o înțeleg și zic că e absurdă”.



„Am fost la o conferință cu ministru de Finanțe și avem o creștere interesantă a încasărilor, vreo 10 miliarde în plus față de anul trecut. Două miliarde de euro! Efectele se văd”.



Valeriu Iftime susține că dacă vom ajunge la un deficit de 5-6%, lucru care durează cîâiva ani, ”O să vedeți că vom avea altă viteză națională. Dar asta o face un om care e hotărât și care n-are niciun interes personal. Pentru că Bolojan putea să fie un senator cu o ultra-notorietate, iar noi puteam să învârtim iar pisica, să mințim ca niște fraieri. El a zis Dom’le, hai să lămurim totul. Asta e soluția.”



Despre opoziția silențioasă din PNL la Bolojan



„Acum este o opoziție publică foarte, foarte mare împotriva lui Bolojan și eu zic că e o greșeală”, a mai spus Iftime. El afirmă că și în interiorul propriului partid Bolojan are o opoziție, tăcută, care așteaptă momentul.



„Pentru că și în partid sunt tot felul de ăștia care așteaptă să tragă cu tunul și să zică: „Bă, bine că am scăpat de el”. Pentru că e foarte, foarte hotărât. Când ți-a spus să se întâmplă, se întâmplă”.

