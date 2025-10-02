VIDEO Un senator AUR susține că a obținut o diplomă de inginer în Munchen, însă universitatea a infirmat acest lucru pentru presa locală

Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a precizat în CV-ul său făcut public pe site-ul Senatului că în perioada 2003-2006 a urmat cursurile Universității Tehnice din Munchen, de unde a obținut diploma de inginer. Jurnaliștii de la „Vocea – Botoșani” au aflat însă de la universitatea din Germania că în realitate instituția nu are „informații despre studentul Cătălin Silegeanu”.

Senatorul AUR Cătălin Siligeanu a spus într-un dialog cu jurnaliștii de la „Vocea – Botoșani” că este dispus să publice diploma obținută la Universitatea din Munchen, însă nu a făcut acest lucru.

„Îmi dați și mie să văd exact că (n. red.: universitatea) infirmă acest lucru? O hârtie scrisă? Că după putem face schimb de hârtii, dacă e nevoie, și vă pot pune la dispoziție orice documente aveți nevoie”, le-a spus senatorul jurnaliștilor.

„Nu prea cred eu că n-au cum să mă găsească”

Întrebat dacă a avut în trecut un alt nume, acesta putând fi unul dintre motivele pentru care nu apare în baza de date a universității, senatorul AUR a negat acest lucru.

„Nu prea cred eu că n-au cum să mă găsească, dar vă rog să-mi trimiteți răspunsul lor. Și vedeți că ați scris în nume Cătălin Silegeanu. (n. red.: Corect ar fi) Cătălin V. Silegeanu”, a spus senatorul.

HotNews l-a contactat pe Cătălin Silegeanu pentru a-l întreba dacă va publica în viitor diploma pe care susține că a obținut-o la Universitatea Tehnică din Munchen, însă nu a răspuns apelurilor redacției.

După publicarea articolului din presa locală, senatorul AUR a scris pe pagina de Facebook a jurnaliștilor de la „Vocea – Botoșani”: „Uite așa avem și subiectul de astăzi! Mă bucur să contribui la pagina Vocea – Botosani! Ne vedem la următorul episod! Oare despre ce credeți ca va fi?”.