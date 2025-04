VIDEO Un sistem Tor M2 și două nave de debarcare rusești, lovite în Crimeea într-un atac cu drone, revendicat de spionajul militar ucrainean

Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a difuzat o înregistrare video care arată o operațiune de atac cu drone, efectuată în peninsula Crimeea anexată de către Rusia în 2014, în care susține că forțele sale au lovit două ambarcațiuni militare rusești și un sistem de apărare antiaeriană, scrie miercuri The Kyiv Independent.

HUR afirmă că dronele operate de unitatea sa specială „Prymary” au lovit un sistem de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune Tor M2 și două ambarcațiuni de debarcare rusești care operau pe mare. Imaginile au fost publicate de spionajul militar ucrainean marți, 1 aprilie.

HUR nu a precizat, în comunicatul său, când a avut loc operațiunea, dar o sursă din cadrul spionajului militar ucrainean a declarat inițial, miercuri, pentru The Kyiv Independent că înregistrarea video era „de acum aproximativ 10 zile”, dar ulterior a clarificat că era de fapt din luna ianuarie.

Conform comunicatului HUR, publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, dronele ucrainene au evitat „cu abilitate” apărarea antiaeriană – și cel puțin un pescăruș – pentru ca apoi să-și atingă țintele.

Publicația de la Kiev citată menționează că nu a putut verifica autenticitatea imaginilor video.

GUR Drones of special unit “Prymarу” skillfully dodged enemy air defense missiles and hit landing boats 02510 BK-16 and “Raptor” in Crimea

Later, they strike the “TOR-M2”. pic.twitter.com/vEXZmXopB9