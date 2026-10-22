VIDEO Un spot electoral considerat „disperat și dezgustător” aruncă în aer un scrutin cheie din SUA. JD Vance nu a ezitat să intervină

Tensiunea electorală din SUA înaintea alegerilor din 3 noiembrie a dus la o intensificare a retoricii de campanie. Dar atacul personal al republicanilor la adresa democratei Amy Acton în cursa guvernatorială din statul Ohio a generat rumoare.

Un spot electoral al candidatului republican la funcția de guvernator al statului Ohio Vivek Ramaswamy împotriva democratei Amy Acton, adversara sa, a stârnit un adevărat șoc, cu puțin înainte de alegerile din 3 noiembrie, și a atras numeroase critici, inclusiv în rândul republicanilor.

Dar clipul – și Ramaswamy – se bucură totuși de susținerea vicepreședintelui JD Vance.

Dezbaterea vine într-un moment tensionat, în care sondajele sugerează că cursa electorală strânsă din noiembrie ar putea să fie câștigată de Acton, într-un stat care în ultimii ani i-a favorizat pe republicani.

O traumă din familie și un atac electoral

Spotul publicitar electoral de 60 de secunde este o înregistrare video cu mama lui Amy Acton, Donna Arthur, care o numește pe fiica sa mincinoasă și îi îndeamnă pe locuitorii din Ohio să nu o aleagă guvernatoare.

De asemenea, reclama pune la îndoială veridicitatea afirmațiilor făcute de Acton cu privire la faptul că ar fi avut o copilărie grea și că ar fi fost nevoit să locuiască într-un cort.

Ce nu menționează clipul este povestea relației dintre politiciana democrată și mama ei sau faptul că soțul lui Arthur, fostul tată vitreg al lui Acton, a fost acuzat că a violat-o pe aceasta când era mică.

Last week, I wrote about how the notorious conman Vivek Ramaswamy had co-opted Dr. Amy Acton’s estranged mother for his "October surprise." Here’s the ad in full. Nasty stuff from Ms. Arthur. https://t.co/Sk2DzpBU0l — Ohio Politics News (@OhioCrawler) October 20, 2026

Democrata, acum în vârstă de 60 de ani, nu a mai avut contact cu mama sa de când avea 12 ani. Ea și fratele ei au fost luați de autorități din casa mamei lor după ce un mare juriu l-a pus sub acuzare pe Cledith Arthur, al doilea soț al lui Arthur, pentru violul lui Acton, scrie Washington Post.

Cledith Arthur, care a pledat nevinovat, s-a mutat și a scăpat de autorități, care au emis de-a lungul anilor mai multe mandate de arestare pe numele său. El și Donna Arthur au rămas căsătoriți până la moartea lui, în 2004.

Echipa de campanie a lui Ramaswamy și-a asumat creditul pentru acest spot publicitar și a cheltuit milioane pentru difuzarea lui în tot statul.

„Un atac disperat și dezgustător”

Acton l-a criticat dur pe Ramaswamy pentru spotul publicitar, chiar înainte ca echipa sa de campanie să confirme proveniența acestuia.

„Nu voi accepta ca cineva să fie tratat ca pe o persoană normală atunci când afirmă că copilăria mea este doar un motiv să mă plâng, și care astăzi a lansat un spot publicitar în care o folosește pe mama mea biologică, de lângă care am fost luată la vârsta de 12 ani din cauza abuzurilor grave, a neglijării și a abuzului sexual”, a declarat ea pentru Spectrum News, un canal de știri din Ohio.

La câteva ore după ce clipul a devenit public, echipa de campanie a lui Acton a difuzat și o declarație a fratelui ei, în care Philip Stearns spunea: „Nu este surprinzător că Vivek Ramaswamy a coborât la un nivel atât de josnic încât a încercat să transforme abuzul sexual pe care Amy l-a suferit la vârsta de 12 ani din partea soțului mamei noastre biologice într-un subiect de discuție politică.”

Vivek Ramaswamy is not fit to lead. Watch our new ad. https://t.co/EhWNMdFjjH — Dr. Amy Acton (@amyactonoh) October 20, 2026

„Acest atac disperat și dezgustător dezvăluie exact cine este Vivek Ramaswamy în esența sa – o parodie patetică de bărbat, dispus să rănească pe oricine, atâta timp cât asta îi aduce ceea ce își dorește”, a adăugat fratele lui Acton.

Clipul a fost susținut de lumea MAGA, dar criticat de unii republicani

Susținătorii fideli ai mișcării MAGA, inclusiv Donald Trump Jr., au promovat pe rețelele sociale spotul publicitar.

Totuși, acesta a stârnit condamnări din partea altor republicani. „Eu nu aș fi difuzat acea reclamă”, a declarat senatorul republican Jon Husted, care se confruntă cu fostul senator democrat Sherrod Brown într-o cursă electorală extrem de disputată.

Fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley, care a avut o dispută mai veche cu Ramaswamy în cadrul primarelor prezidențiale ale Partidului Republican din 2024, a reacționat și ea.

„Iată exact ce am încercat să le spunem tuturor pe atunci. E un om rău. E păcat că continuă să scape nepedepsit”, a scris Haley pe X într-o postare de marți seara.

candidatul republican Vivek Ramaswamy. FOTO: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Republicana Lydia Mihalik, directoarea Departamentului de Dezvoltare din Ohio, care a condus primăria orașului Findlay, a criticat și ea difuzarea clipului.

„Nu trebuie să fiu de acord cu orientarea politică a lui Amy Acton pentru a crede că exploatarea traumei din copilărie a cuiva este greșită. Există o diferență între a lupta pentru principiile tale și a le abandona pentru a câștiga”, a spus ea.

„Acest spot al lui Ramaswamy din Ohio seamănă din ce în ce mai mult cu o sinucidere politică”, a scris și fostul strateg republican Mike Murphy, care este acum un critic proeminent al mișcării MAGA.

JD Vance este dezgustat de criticile la adresa clipului

În schimb, vicepreședintele JD Vance i-a îndemnat pe colegii săi republicani să înceteze să se „smiorcăie”. Vance a declarat chiar că este „oarecum dezgustat” de criticile venite din partea membrilor propriului său partid.

„Presa și democrații din statul Ohio sunt obsedați pentru că – ghiciți ce? – Vivek Ramaswamy a avut îndrăzneala să difuzeze un spot TV care spune lucrurilor pe nume și o numește pe Amy Acton mincinoasă”, a spus Vance, citat de BBC.

Întrebat miercuri despre spotul lui Ramaswamy, Trump a spus: „Nu știu nimic despre asta. Am auzit că mama s-a purtat foarte urât cu fiica ei.”

El a adăugat: „Este o situație foarte neobișnuită ca o mamă să-și urască fiica atât de mult. Dar nu cred că asta are vreo legătură cu Vivek.”

Unii republicani se tem de un recul

Unele voci republicane se tem chiar că această controversă ar putea avea repercusiuni negative asupra alegerilor – și a altor republicani din Ohio aflați pe buletinele de vot.

„Am deraiat”, a spus un strateg republican citat de revista Time. „Aveam o șansă foarte bună și apoi am făcut asta cu două săptămâni înainte de alegeri”, a spus el.

„Acum merităm să pierdem această cursă”, a adăugat un al doilea strateg.

Sondajele recente au arătat că Acton se află în fruntea cursei electorale, dar nu are un avans decisiv.

Un sondaj realizat de Universitatea Marist și publicat săptămâna aceasta a arătat că democrata are un avans de șapte puncte procentuale.

Însă Ohio este un stat în care președintele Donald Trump a câștigat de trei ori, niciodată cu un avans mai mic de opt puncte.

Dacă va fi aleasă, Acton ar fi prima democrată care ar deveni guvernatoare din 2007 încoace.