VIDEO Vacanța lui J.D. Vance tulbură liniștea unui orașel din Anglia

Vacanța vicepreședintelui Statelor Unite, J.D. Vance, în micul și liniștitul oraș Charlbury (sud-vestul Angliei) a perturbat foarte mult viața celor 3.000 de locuitori, care în aceste zile trebuie să suporte controalele de securitate exhaustive ale serviciului secret american și ale poliției britanice.

După o întâlnire pe 8 august cu ministrul britanic de externe David Lammy, la reședința sa de la Chevening House, în sud-vestul Angliei, și după mai multe întâlniri cu reprezentanți diplomatici ucraineni, Vance s-a mutat împreună cu familia sa în comitatul Oxfordshire, relatează luni agențiile de presă EFE și Agerpres.

Acolo, în regiunea Cotswolds, vicepreședintele SUA a ales un fermecător conac din secolul al XVIII-lea, situat pe un teren de 2,42 hectare, care dispune de teren de tenis, sală de fitness și grădini interminabile în stil georgian, care au fost îngrădite cu grijă de serviciul de securitate.

Potrivit presei britanice, locuitorii din această regiune au descoperit că potecile pe care obișnuiau să se plimbe sunt blocate, iar poliția britanică și serviciile speciale verifică și inspectează toate mașinile care se apropie de această mică localitate sau o tranzitează.

Ziarul The Telegraph a susținut că proprietara reședinței în care este cazată familia Vance și-a cerut scuze vecinilor pentru „circul care va avea loc în următoarele zile” și a spus că speră ca maratonul celor 19 vehicule cu care călătoresc JD Vance împreună cu soția sa, Usha, și cei trei copii ai lor să nu fie „prea deranjant”.

De sâmbătă, în reședință a fost instalat un sistem de securitate complex, care include și un mic heliport pe proprietate. Duminică, coloana s-a îndreptat spre Hampton Court Palace, fosta reședință a regelui Henric al VIII-lea, care a fost închisă publicului pe durata vizitei vicepreședintelui SUA.

Coaliția „Stop Trump” din Regatul Unit, organizatoarea protestelor împotriva președintelui SUA, a chemat la o manifestație pașnică marți, în Charlbury, după ce vinerea trecută a avut loc o manifestație în Chevening.

„În timp ce copiii din Gaza mor de foame și sunt bombardați, acești bărbați stau în spatele ușilor și toastează pentru politica lor externă. Aceasta nu este diplomație, ci o demonstrație grotescă de putere, îmbibată cu sânge”, a scris „Stop Trump” pe de Facebook, în timp ce avea loc întâlnirea dintre Vance și Lammy.

Miercuri, Vance va vizita trupele americane staționate la baza RAF din Fayford (sudul Angliei), unde sunt dislocați soldații din escadrila 501 de sprijin aerian și din detașamentul 99 de recunoaștere expediționară al Forțelor Aeriene ale SUA.