VIDEO Val de drone ucrainene asupra Moscovei. Explozii în mai multe zone, două aeroporturi au fost închise

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni dimineață că unitățile sale de apărare aeriană au doborât 130 de drone ucrainene noaptea trecută, dintre care 18 se îndreptau spre Moscova, transmit Reuters și Kyiv Independent.

Atacul are loc la mai puțin de o săptămână după ce Ucraina a atacat Moscova cu peste 30 de drone, într-un atac masiv, pe 10 decembrie.

În noaptea de duminică spre luni, unitățile ruse de apărare aeriană au doborât cel puțin 18 drone în drum spre capitala Moscova, a spus primarul Moscovei, Sergei Sobyanin. Echipele de intervenție în caz de urgență curăță resturile de drone de la locul atacului.

Oficialii ruși nu au raportat victime sau pagube în urma atacului, însă aeroporturile Domodedovo și Zhukovsky din Moscova au fost nevoite să își suspende temporar operațiunile, a anunțat Rosaviatsia, organismul de supraveghere a aviației ruse.

Martori din mai multe zone din jurul capitalei au raportat explozii puternice.

Locuitorii districtului Istrinksy, situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Moscova, au spus că au auzit peste o duzină de explozii puternice, potrivit canalului de știri rus Telegram Shot. Locuitorii din Kashira și Kolomna, din sudul regiunii Moscova, au raportat, de asemenea, explozii.

❕ Drones are attacking the Moscow region



Explosions are reported in Kashira near Moscow, and air defense systems are said to be active. pic.twitter.com/FdQivo4htJ — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025

Ucraina folosește în mod constant drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte militare și industriale de pe teritoriul Rusiei. Pe 13 decembrie, forțele ucrainene au atacat mai multe obiective din Rusia și din teritoriile ocupate, inclusiv rafinăria de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar, un depozit de petrol din Uryupinsk, în regiunea Volgograd, precum și două depozite de combustibil din Crimeea.