VIDEO Valsul „Dunărea albastră” a fost difuzat în spațiu. Muzica, transmisă cu viteza luminii spre sonda spaţială Voyager 1

Valsul „Dunărea Albastră” al compozitorului Johann Strauss a fost interpretat de Filarmonica din Viena şi trimis spre sonda spaţială Voyager 1, relatează The Associated Press.

Antena radio din Spania a Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) a difuzat valsul în spaţiu sâmbătă.

Operatorii au îndreptat antena către Voyager 1, cea mai îndepărtată sondă spaţială din lume, situată la o distanță de peste 24 de miliarde de kilometri de Pământ și care a trecut dincolo de granițele Sistemului Solar. Muzica, care călătoreşte cu viteza luminii, este estimată să ajungă în 23 de ore la Voyager 1.

Cele două sonde Voyager, lansate în 1977, au la bord un disc audio-video cu muzică, fotografii și informații despre Pământ.

Atunci când a fost lansată în 1977, sonda Voyager 1 transporta la bordul ei 27 de înregistrări muzicale ale unor compozitori precum Bach, Beethoven și Mozart, însă nu și valsul lui Johann Strauss, care face parte din coloana sonoră a filmului „2001: O odisee spațială”, regizat de Stanley Kubrick.

In a celebration blending classical music with cosmic ambition, the Vienna Symphony Orchestra performed Strauss’ iconic Blue Danube waltz, which was then transmitted into space by the European Space Agency (ESA) to mark its 50th anniversary. The event also honored the 200th… pic.twitter.com/qiGOHEDxzs