VIDEO Viktor Orban, filmat în timp ce cântă într-un restaurant din Cluj-Napoca. „Noi nu plecăm de aici”

Viktor Orban, filmat la un restaurant din Cluj-Napoca. Foto: Captură video

Premierul ungar Viktor Orban a fost surprins, joi seară, într-un restaurant din Cluj-Napoca, în timp ce cânta un cântec maghiar, alături de mai multe persoane, relatează Cluj24.

Orban a ajuns joi seară la Cluj-Napoca pentru a participa, vineri, la Congresul UDMR, care are loc la centrul de evenimente Wild Hills din localitatea Juc-Herghelie, județul Cluj.

Orban s-a cazat la un hotel de cinci stele din oraș, iar în cursul serii a ieșit cu o parte a staff-ului său să ia cina la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Imagini cu premierul ungar, în timp ce fredonează un cântec maghiar, cu un pahar de vin în mână, au fost publicate de reprezentații localului pe pagina de Facebook.

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, este descrierea care însoțește imaginile publicate de Rhedey Cafe.

Potrivit Cluj24, Orban cânta versurile unei piese maghiare populare, care în română se traduc: „Noi nu plecăm de aici”.