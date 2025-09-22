VIDEO Voce din PSD, susținere pentru moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului: Nu mai are ce căuta în funcție / USR: Un pas de agresiune în coaliție

Senatorul PSD Daniel Zamfir (PSD) susține moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu, dar spune că nu este un atac la adresa colegilor săi din USR, alături de care PSD se află la guvernare: „Este un lucru pe care trebuie să-l facem în interes national”.

Zamfir spune că a invitat-o la comisia economică pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru a explica de ce întârzie avizul de mediu pentru 4 hidrocentrale.

„Prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință arată ca este rău intenționată și nu mai poate continua în funcția de ministru. Două decizii CSAT au stabilit ca România trebuie să finalizeze cu prioritate cele 4 hidrocentrale. Doamna ministru, din punctul meu de vedere, nu mai are ce căuta în funcție”, a susținut senatorul PSD, luni, în Parlament.

El face și un apel către premierul Ilie Bolojan, căruia îi transmite că „liniștea unei coaliții nu poate fi sacrificând populația României”.

Despre moțiunea simplă depusă de AUR la Camera Deputaților împotriva Dianei Buzoianu, senatorul PSD a spus că o susține și că ar vota-o, dacă ar fi deputat: „Eu am să informez conducerea partidului și le voi arăta documente care arată ca doamna ministru este rău intenționată. Decizia privind votul va fi luată miercuri. Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru. Nu este un atac la adresa colegilor din USR, ci pur și simplu este un lucru pe care trebuie să-l facem în interes național. Nu e vorba aici de nicio decizie politică, ci de apărarea interesului national”.

La remarca unui jurnalist că un astfel de vot ar „arunca în aer” coaliția de guvernare, senatorul PSD a răspuns: „Am spus, nu este ceva împotriva USR. Este un apel ferm ca nu poți sacrifica interesul public pentru un ministru care dovedește că este incompetent. Nu cred ca se va ajunge in punctul în care USR să plece de la guvernare”.

Ghinea (USR): „PSD a infestat practic toate instituțiile cu oamenii lor”

Senatorul USR Cristian Ghinea spune că astfel de declarații reprezintă „o agresiune” în coaliția de guvernare.

„E o idee foarte proastă. Cred că e un pas de agresiune în interiorul unei coaliții care oricum nu funcționa și nu văd cum ar putea să accepte USR-ul această poziție”, a declarant Cristian Ghinea, la Parlament.

Despre posibilitatea ca USR să iasă de la guvernare, Ghinea a răspuns că se va discuta în partid: „Vedem, discutăm la partid. Este o surpriză. Nu este ok ce se întâmplă. Problema centrală a centralelor este veche, sunt acțiuni în justiție și, dacă era să se facă, se făceau până acuma. Nu din cauza Dianei Buzoianu nu se fac centralele. Este un pretext pentru scandal”.

Întrebat despre variant ava Ilie Bolojan să piardă susținerea PSD, Ghinea a răspuns: „Din punct de vedere al USR, Ilie Bolojan a fost candidatul pentru premier de dinainte de alegeri. Am cerut votul oamenilor pentru Ilie Bolojan premier. Nicușor Dan a promis și el că îl pune pe Ilie Bolojan premier, înainte de alegeri. Ședința PSD este un nou pretext pentru a ține scandal și conflict în coaliție”.

Senatorul USR a reamintit că Diana Buzoianu a făcut mai multe schimbări în instituțiile subordonate Ministerului Mediului și crede că reacția PSD este un efect al unor astfel de decizii luate de Diana Buzoianu:

„Nu uitați că Diana Buzoianu a schimbat niște oameni, între care șeful de la Apele Române. A fost și scandal atunci. PSD crede că miniștrii USR sunt niște papițoi care trebuie să vină pe acolo, care să nu se atingă de nimeni pus pe PSD acolo. PSD a infestat practic toate instituțiile cu oamenii lor. Nu poate să funcționeze așa. (…) Miniștrii USR s-au apucat să pună oameni care merită și să-i supere pe PSD și astea sunt semnalele”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat și el de jurnaliști, la Parlament, despre declarațiile lui Zamfir privind susținerea moțiunii AUR împotriva lui Buzoianu: „Nu comentez. E o moțiune simplă și după moțiunea simplă vom vedea. Noi nu vom vota moțiunea”.

Ce îi reproșează AUR ministrei Mediului în moțiunea depusă

Camera Deputaților dezbate luni, de la ora 16:00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, iar votul va avea loc miercuri. O moțiune simplă poate fi adoptată de Senat doar cu votul majorității senatorilor prezenți, conform regulamentului Parlamentului. În acest moment, Senatul are 134 de membri. Asta înseamnă că, dacă vor fi toți prezenți la votul de luni, este nevoie de 68 de voturi pentru a trece.

Fiind o moțiune simplă, chiar dacă va fi adoptată, ea nu are niciun efect, ci este mai degrabă doar un semnal dat Guvernului.

Moțiunea depusă săptămâna trecută de AUR la Camera Deputaților este intitulată „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” și este semnată de 50 de deputați din grupul AUR. Ei cer „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități”.

Deputații AUR acuză că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii.