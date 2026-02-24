VIDEO Von der Leyen, a zecea sa vizită la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de război: „Pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns marți la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului declanșat de Rusia cu scopul de a transmite un mesaj de susținere european pentru Ucraina.

„Pentru a reafirma că Europa susține cu fermitate Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru durabil față de lupta justă a Ucrainei”, a scris von der Leyen pe contul său de X, unde a postat și imagini cu sosirea ei cu trenul în gara din capitala ucraineană.

„Și pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului: nu vom renunța până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condițiile Ucrainei”, a adăugat ea.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Vizita șefei Comisiei EUropene a venit în contextul unui blocaj la nivelul UE provocat de guvernul lui Viktor Orban, care își folosește dreptul de veto pentru a întârzia nu doar un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, dar și un uriaș împrumut destinat Ucrainei, de care Kievul este complet dependent. „Nu pot ține întreaga UE ostatică”.

Miniștrii de Externe din UE s-au întâlnit luni pentru a discuta pe tema blocajului generat de Ungaria, care a dat semne încă de vineri că este hotărâtă să blocheze noile sancțiuni ale UE împotriva Moscovei și împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.