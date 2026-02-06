Videoclipul distribuit de Trump în care soții Obama apar ca maimuțe a fost șters. Casa Albă vorbește despre o „eroare”

Un videoclip distribuit joi seara pe contul președintelui american Donald Trump de pe Truth Social, în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle apar ca maimuțe, a fost șters vineri, după critici pentru rasism, transmit Reuters și AFP.

Un oficial de la Casa Albă a susținut, sub rezerva anonimatului, că imaginile ofensatoare, care au strâns mii de aprecieri, au fost afișate „din greșeală” de cineva din personalul președinției, fără a numi persoana respectivă, notează Agerpres.

Cu câteva ore înainte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, minimalizase incidentul vorbind despre „falsa indignare” a celor care au reacționat negativ la videoclip, printre care și mai mulți parlamentari din Partidul Republican al președintelui. Ea nu a vorbit de vreo eroare, ci a afirmat că fragmentul scurt cu soții Obama este o parodie găsită pe net, în care Trump era prezentat ca Regele Junglei, iar democrații ca animale din filmul de animație Regele Leu.

Trump, derapaje similare în trecut

Reuters menționează că Trump a mai folosit în trecut retorica rasistă și a promovat multă vreme o teorie falsă conform căreia Barack Obama nu este născut în SUA.

În decembrie 2025, el a vorbit despre somalezii din America numindu-i „gunoaie” care trebuie expulzate. Anterior, a numit unele state în curs de dezvoltare „țări de c…t” („shithole countries”). A mai postat online și imagini trucate cu liderul democrat al Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, congresmanul de culoare Hakeem Jeffries, cu o mustață-ghidon și purtând un sombrero.

Promotorii supremației albilor i-au prezentat timp de secole pe afro-americani drept maimuțe, stereotip ofensator folosit pentru a-i dezumaniza și a-i domina.