VIDEO Donald Trump, val de critici după ce a postat un clip AI cu soții Obama reprezentați ca maimuțe

Președintele SUA a distribuit joi seară, pe Truth Social, un clip realizat cu AI în care Barack și Michelle Obama sunt înfățișați ca maimuțe. Gestul lui Trump a fost calificat drept „josnic” de către vocile democratice care au denunțat un „mesaj rasist”, potrivit AFP, citată de News.ro.

Clipul, publicat de Donald Trump pe platforma Truth Social, despre o presupusă fraudă electorală din 2020, include, spre final, un montaj de două secunde realizat cu inteligență artificială, în care chipurile soților Obama apar pe corpuri de maimuțe, într-un decor de junglă, pe fundalul melodiei „The Lion Sleeps Tonight”.

Acest videoclip conține imagini cu un puternic caracter ofensator care pot afecta sensibilitatea cititorilor. Imaginile sunt prezentate strict în scop informativ; sursă: Truth Social / Donald Trump.

Biroul guvernatorului democrat al Californiei Gavin Newsom, un potenţial candidat în alegerile prezidenţiale din 2028 şi unul dintre cei mai feroci critici ai actualei administraţii republicane, a denunţat postarea.

Un „comportament josnic din partea preşedintelui. Fiecare republican trebuie să denunţe asta. Acum”, denunţă pe X serviciul de presă al lui Newsom.

La rândul său, Ben Rhodes, fost consilier la Casa Albă, a protestat față de utilizarea acestor imagini, afirmând că gestul va rămâne „o pată” pe istoria politică a SUA.

„Fie ca acest lucru să-i bântuie pe Trump şi pe susţinătorii săi, ştiind că americanii de mâine îi vor preţui pe Obama ca figuri adorate şi-l vor studia pe Trump ca pe o pată pe istoria noastră”, a scris el pe X.

Trump, derapaje similare în trecut

Nu este pentru prima oară când Donald Trump recurge la astfel de materiale vizuale. În ultimul an, acesta a intensificat utilizarea conținutului generat prin AI pe platformele de socializare, atât pentru propria promovare, cât și pentru a-și viza criticii.

Printre postările anterioare se numără un videoclip care simula arestarea lui Barack Obama în Biroul Oval și un montaj în care liderul democrat Hakeem Jeffries apărea purtând o mustață falsă și o palărie tradițională mexicană. Ambele momente au fost urmate de reacții vehemente, liderul democrat de la acea vreme denunțând, de asemenea, un mesaj rasist.

Aceste episoade recurente au amplificat dezbaterea publică despre etica utilizării tehnologiei de tip deepfake în comunicarea politică oficială, în special atunci când vizează figuri marcante ale comunității afro-americane.