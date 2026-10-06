Cum au fost furate 2.700 de pisici, noaptea, în țara în care aceste animale ajung să fie vândute restaurantelor cu 2,4 euro pe kilogram

Doisprezece bărbați au fost arestați în Vietnam fiind acuzați că au furat aproape 2.700 de pisici în vederea comercializării lor pentru carne, au anunțat luni poliția și presa de stat.

Consumul de carne de câine și de pisică este legal în Vietnam, însă vânzătorii sunt obligați să obțină certificate care să ateste originea animalelor, scrie Agerpres.

Cei 12 bărbați au fost arestați pentru furt. Ei au recunoscut că „au furat și au traficat aproximativ 2.700 de pisici din diverse rase”, a precizat poliția într-un comunicat.

Ei acționau noaptea, între orele 23:00 și 04:00, și străbăteau cu motocicleta, în grupuri mici, cartierele rezidențiale de unde furau pisici, potrivit presei de stat.

În orașul Ho Și Min (sud) au fost confiscate utilaje de tranșat, capcane pentru pisici și cântare.

Această rețea fusese vizată și anterior, în luna iulie. Poliția a confiscat atunci 50 de pisici vii, precum și 55 de capcane, două cântare și două utilaje de tranșat.

La începutul acestui an, 18 persoane au fost arestate în Ho Și Min, acuzate că fac parte din două rețele diferite care se ocupau cu furtul de pisici.

Conform informațiilor apărute în presă, pisicile furate ajung să fie vândute restaurantelor cu cel puțin 70.000 de dongi (2,4 euro) pe kilogram.

O pisică și un câine, lângă focul de gătit într-un sat din valea Sa Pa, în Vietnam. Imagine ilustrativă. FOTO: © Serban Enache | Dreamstime.com