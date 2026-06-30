Vijelia puternică din București și Ilfov s-a soldat cu victime: o persoană a murit după ce un copac a căzut peste o mașină în mers

Un echipaj de pompieri taie un copac căzut peste mașini, în București, Foto: Agerpres

Vijelia puternică ce s-a abătut marți seară peste Capitală, dar și în localitățile din jur, a lăsat în urmă zeci de copaci prăbușiți. În localitatea ilfoveană Găneasa, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla.

„Un copac s-a prăbuşit peste un autoturism aflat în mers. Din primele informaţii, există o victimă încarcerată. La sosirea forţelor de intervenţie, victima prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a fost anunțul transmis de ISU București-Ilfov cu privire la acest incident.

La faţa locului au fost alocate o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi Detaşamentul Special de Salvatori.

În București, echipele ISU au fost solicitate să intervină pentru cel puțin 35 de copaci prăbușiți pe asfalt sau peste mașini, dar și pentru cel puțin trei stâlpi căzuți, a unui panou publicitar, a unui acoperiș desprins și o zonă inundată.

Mai multe localităţi din Ilfov, dar și Capitala, se află marţi seară sub cod portocaliu de furtună, autoritățile avertizând locuitorii din zonă prin mesaje Ro-Alert.

Potrivit meteorologilor, în timpul vijeliei, valabilă în București până la ora 21:15, se vor semnala rafale de vânt ce vor atinge viteze de 70…80 km/h, averse torenţiale care vor acumula 20…35 l/mp, grindină de dimensiuni mici şi medii (13 cm), precum frecvente descărcări electrice.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să respecte pe durata avertizărilor meteo următoarele indicații: