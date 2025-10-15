Viktor Orban, bănuit că a încercat să spioneze un europarlamentar german. Plângere penală pe numele premierului ungar

Un europarlamentar german a intentat o acțiune în justiție împotriva premierului ungar Viktor Orban, pentru un presupus atac cibernetic, scrie miercuri agenția germană de presă DPA.

Daniel Freund a anunțat miercuri că a depus o plângere penală împotriva lui Orban cu sprijinul Societății pentru Drepturi Civile (GFF), o organizație non-profit pentru drepturile omului cu sediul la Berlin.

Plângerea a fost depusă la Parchetul din Krefeld, în vestul Germaniei, a precizat europarlamentarul, potrivit Agerpres.

Freund, membru al Parlamentului European din partea Verzilor din Germania, a declarat că hackeri au încercat fără succes să instaleze programe spyware pe dispozitivele sale electronice anul trecut.

Atacul ar fi fost organizat folosind software de la furnizorul Candiru, care este utilizat și de autoritățile ungare.

Freund a susținut că a primit un e-mail de tip phishing (cu un mesaj înșelător), în care tot ce era nevoie pentru a instala software-ul era să acceseze link-ul fals.

„Potrivit experților IT ai Parlamentului European, guvernul ungar s-ar putea afla în spatele atacului cibernetic care m-a vizat”, a spus Freund.

„Orban disprețuiește democrația și statul de drept”, a afirmat el. „Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi un atac scandalos la adresa Parlamentului European”, a mai spus el.

Nimeni din Europa nu ar trebui să se teamă că este monitorizat pentru că apără valorile democratice, a adăugat Freund.

Eurodeputatul german este un adversar deschis al șefului guvenului de la Budapesta, criticând corupția din Ungaria.

Potrivit lui Freund și GFF, scopul plângerii penale este de a clarifica și preveni atacurile de tip spyware.

„Acestea încalcă masiv confidențialitatea celor afectați. De asemenea, încalcă legea IT și secretul telecomunicațiilor”, a mai spus el.