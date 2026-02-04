Sari direct la conținut
Viktor Orban invocă puteri extraordinare și ordonă oprirea unui proces intentat de Primăria Budapestei împotriva guvernului său. „Nici măcar nu mai încearcă să păstreze aparențele”

HotNews.ro
Viktor Orban Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a ordonat încetarea unui proces intentat de municipalitatea Budapesta privind o controversată „taxă de solidaritate”, un gest pe care primarul capitalei l-a denunțat drept un atac direct asupra independenței justiției înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, transmite Reuters.

Tribunalul Municipal din Budapesta a refuzat să comenteze cazul specific, dar a precizat într-un email transmis Reuters: „În general, în cazurile aflate pe rol, îi revine judecătorului competent responsabilitatea de a lua măsurile necesare, acesta urmând să evalueze cauzele în conformitate cu jurământul depus în calitate de judecător”.

Budapesta, condusă de primarul liberal Gergely Karacsony, se află într-un conflict financiar cu guvernul lui Orban din cauza unei „taxe de solidaritate” ce trebuie plătită către bugetul de stat. Disputa a contribuit la retrogradarea ratingului de credit al orașului de către agenția Moody’s la sfârșitul anului trecut.

Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă cu o campanie dificilă pentru realegere la alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Uniunea Europeană a suspendat finanțări în valoare de miliarde de euro din cauza controversatelor reforme ale statului de drept promovate de Orban, afectând economia Ungariei.

Invocând puteri speciale de urgență, Orban a declarat într-un decret emis marți că procesul aflat pe rol privind taxa de solidaritate pentru perioada 2023–2025 va fi „oprit de către instanță”. El a spus că taxa trebuie colectată.

Taxa este o contribuție financiară impusă de guvern localităților puternice din punct de vedere economic, în special Budapestei și altor municipalități cu venituri mari, pentru a susține financiar localitățile mai mici și mai sărace. Obiectivul declarat este ca autoritățile locale cu o bază impozabilă puternică să ajute bugetul național și să „solidarizeze” resursele cu cele mai defavorizate comunități locale.

Reacția primarului Budapestei la decretul lui Viktor Orban

Karacsony a declarat miercuri că decretul are ca scop împiedicarea orașului de a „lupta în instanță împotriva contribuției de solidaritate extrem de injuste și ilegale”.

„Fără să încerce să mai păstreze măcar aparențele, guvernul a atacat direct statul de drept”, a scris el într-un mesaj pe care l-a distribuit pe pagina sa de Facebook.

Un purtător de cuvânt al guvernului nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.

Kristof Andras Kadar, al Comitetul Helsinki Ungar, un ONG specializat în probleme judiciare, a declarat că decretul încalcă un principiu juridic fundamental.

„Este vorba despre separația puterilor în stat, deoarece puterea executivă – care este una dintre părțile din proces – spune brusc că instanța trebuie să închidă cazul”, a afirmat el.

