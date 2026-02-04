Viktor Orban invocă puteri extraordinare și ordonă oprirea unui proces intentat de Primăria Budapestei împotriva guvernului său. „Nici măcar nu mai încearcă să păstreze aparențele”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a ordonat încetarea unui proces intentat de municipalitatea Budapesta privind o controversată „taxă de solidaritate”, un gest pe care primarul capitalei l-a denunțat drept un atac direct asupra independenței justiției înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, transmite Reuters.

Tribunalul Municipal din Budapesta a refuzat să comenteze cazul specific, dar a precizat într-un email transmis Reuters: „În general, în cazurile aflate pe rol, îi revine judecătorului competent responsabilitatea de a lua măsurile necesare, acesta urmând să evalueze cauzele în conformitate cu jurământul depus în calitate de judecător”.

Budapesta, condusă de primarul liberal Gergely Karacsony, se află într-un conflict financiar cu guvernul lui Orban din cauza unei „taxe de solidaritate” ce trebuie plătită către bugetul de stat. Disputa a contribuit la retrogradarea ratingului de credit al orașului de către agenția Moody’s la sfârșitul anului trecut.

Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă cu o campanie dificilă pentru realegere la alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Uniunea Europeană a suspendat finanțări în valoare de miliarde de euro din cauza controversatelor reforme ale statului de drept promovate de Orban, afectând economia Ungariei.

Invocând puteri speciale de urgență, Orban a declarat într-un decret emis marți că procesul aflat pe rol privind taxa de solidaritate pentru perioada 2023–2025 va fi „oprit de către instanță”. El a spus că taxa trebuie colectată.

Taxa este o contribuție financiară impusă de guvern localităților puternice din punct de vedere economic, în special Budapestei și altor municipalități cu venituri mari, pentru a susține financiar localitățile mai mici și mai sărace. Obiectivul declarat este ca autoritățile locale cu o bază impozabilă puternică să ajute bugetul național și să „solidarizeze” resursele cu cele mai defavorizate comunități locale.

Reacția primarului Budapestei la decretul lui Viktor Orban

Karacsony a declarat miercuri că decretul are ca scop împiedicarea orașului de a „lupta în instanță împotriva contribuției de solidaritate extrem de injuste și ilegale”.

„Fără să încerce să mai păstreze măcar aparențele, guvernul a atacat direct statul de drept”, a scris el într-un mesaj pe care l-a distribuit pe pagina sa de Facebook.

Un purtător de cuvânt al guvernului nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informațiile.

Kristof Andras Kadar, al Comitetul Helsinki Ungar, un ONG specializat în probleme judiciare, a declarat că decretul încalcă un principiu juridic fundamental.

„Este vorba despre separația puterilor în stat, deoarece puterea executivă – care este una dintre părțile din proces – spune brusc că instanța trebuie să închidă cazul”, a afirmat el.