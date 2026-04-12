Viktor Orban își acceptă public înfrângerea: „Este dureros pentru noi/ Ne vom servi națiunea din opoziție”

Premierul încă în funcție al Ungariei, Viktor Orban, a susținut discursul public în care a recunoscut înfrângerea Fidesz la alegerile parlamentare care au avut loc duminică.

„Rezultatul alegerilor este clar, chiar dacă nu este încă definitiv. Este dureros pentru noi, dar fără ambiguitate. Nu am primit responsabilitate și nici posibilitatea de a guverna”, a spus Viktor Orban, în fața susținătorilor săi de la Budapesta.

Orban a precizat că și-a felicitat adversarul, pe Peter Magyar, pentru victorie, dar a lăsat de înțeles că nu va renunța la cariera politică.

„Ne vom servi națiunea din opoziție. Misiunea noastră este limpede astfel că treaba noastră este să ne întărim comunitățile”, a afirmat Orban.

El s-a referit la cei 30 de ani în care a condus Fidesz, despre care a spus că a trecut prin „ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a adăugat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.

Proiecția după procesarea a peste 53% din voturi arată că Tisza va avea 136 de mandate din 199. Fidesz ar aduna 56 de mandate.apariția rezultatelor oficiale parțiale care par să confirme victoria partidului său, după 16 de guvernare a lui Viktor Orbán.

