Viktor Orban l-a citat pe George Simion într-un mesaj despre alegerile din România. „Complet de acord”

Afirmațiile făcute de George Simion despre „Europa națiunile” în dezbaterea prezidențială de joi seară au fost citate de premierul maghiar Viktor Orban într-un discurs susținut vineri care a fost publicat pe contul oficial de X.

„Ieri, în timpul dezbaterii prezidențiale din România, Ungaria a fost menționată pe subiectul creștinismului. Unul dintre candidați, domnul Simion, a spus următoarele și citez «Acum este timpul pentru Europa națiunilor, o Europă creștină, în care vom lupta pentru dreptul nostru de a fi cetățeni europeni». Asta nu a fost spus în Ungaria și în România vecină și suntem complet de acord”, a declarat Viktor Orban.

Romania’s elections are none of our business. However, from the heart of the Carpathian Basin, we assure the Romanian people and their future president: Hungary stands for unity, not division. We will not support any form of political isolation against Romania or its leaders.… pic.twitter.com/fAwWAUl4Ep