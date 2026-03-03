Viktor Orban, lăudat de Vladimir Putin. Detalii despre discuția telefonică de marți dintre liderii Ungariei și Rusiei

Președintele rus Vladimir Putin a evidențiat „dorința” premierului ungar Viktor Orban „de a urma o cale echilibrată și suverană”, marți, într-o convorbire telefonică, în contextul opoziției manifestate de Budapesta față de eforturile Uniunii Europene de a introduce sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, potrivit The Moscow Times și The Kyiv Independent.

Vladimir Putin și Viktor Orban au purtat marți primul dialog telefonic cunoscut după oprirea fluxurilor de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, care tranzitează Ucraina. Kievul a pus problema pe seama unui atac rusesc din 27 ianuarie, însă Budapesta și Bratislava au acuzat partea ucraineană că întârzie repornirea. Slovacia a spus că furnizarea ar trebui reluată miercuri.

În discuția de marți, cei doi „au abordat probleme legate de cetățenii ungari mobilizați în forțele armate ale Ucrainei și capturați” de forțele ruse ca prizonieri de război, conform comunicatului transmis de Kremlin, în care nu este menționat numărul persoanelor în cauză.

În cea mai vestică regiune a Ucrainei, Transcarpatia, trăiesc în jur de 80.000 de etnici maghiari. Potrivit The Kyiv Independent, în decembrie, în forțele armate ucrainene erau în jur de 670 de militari de etnie maghiară.

Putin și Orban au abordat și situația din Iran

Tot în dialogul de marți, liderii Rusiei și Ungariei au vorbit și despre situația de pe piața energiei în contextul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului și al ripostei inițiate de Teheran.

Viktor Orban, un vechi aliat al lui Vladimir Putin, dar și al președintelui american Donald Trump, a fost într-o vizită la Moscova în noiembrie.

Ungaria depinde într-o mare măsură de importurile de petrol și gaze din Rusia, pe care Viktor Orban le descrie drept „ieftine în raport cu prețurile internaționale”, în ciuda sancțiunilor introduse de Occident împotriva Moscovei ca răspuns la invazia în Ucraina.