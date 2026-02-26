Viktor Orbán publică o scrisoare deschisă pentru Zelenski în care lansează acuzații grave la adresa Ucrainei

Mesajul lui Orbán, publicat joi pe rețelele sociale, vine în contextul disputei privind întreruperea livrărilor de petrol prin conducta Drujba și pe fondul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie.

Premierul Ungariei Viktor Orbán i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski „să-și schimbe politica anti-maghiară”, într-o scrisoare deschisă publicată pe Facebook, joi dimineață.

În scrisoare, Orbán îl acuză pe Zelenski că a făcut eforturi timp de patru ani pentru a „forța Ungaria să intre” în război și că a câștigat sprijinul Bruxelles-ului și al opoziției maghiare în acest sens.

Potrivit lui Orbán, „Zelenski, Bruxelles-ul și opoziția maghiară” iau măsuri coordonate pentru a aduce la putere un guvern „pro-ucrainean” în Ungaria.

Premierul maghiar îl acuză de asemenea pe Zelenski că a închis conducta de petrol Drujba, crucială pentru aprovizionarea Ungariei,

„Acțiunile dumneavoastră sunt contrare intereselor Ungariei și pun în pericol aprovizionarea sigură și accesibilă cu energie a familiilor maghiare. Prin urmare, vă solicit să vă schimbați politica anti-maghiară!”, a scris Orbán în scrisoarea adresată lui Zelenski.

Zelenski îndeamnă Ungaria să ceară Rusiei un armistițiu energetic

Ungaria și Slovacia, țări care au păstrat relații prietenoase cu Moscova, acuză Kievul pentru întreruperea livrărilor de petrol prin conducta rusească Drujba, care aprovizionează rafinăriile lor cu țiței rusesc pompat prin Ucraina.

Kievul afirmă că conducta a fost avariată în urma unui atac cu drone rusești în ianuarie și că o repară cât mai repede posibil.

Luni, Orbán a escaladat acuzațiile la adresa Ucrainei, susținând că Kievul pregătește noi acțiuni menite să destabilizeze sistemul energetic maghiar.

Premierul ungar a anunțat prin urmare mobilizarea militarilor pentru protejarea infrastructurii energetice.

Comisia Europeană a spus că suspendarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba nu are motivații politice. Conform informațiilor disponibile, repararea avariilor la secțiunea ucraineană a conductei nu a fost încă finalizată, iar lucrările avansează, în funcție de situația de securitate, pe fondul atacurilor regulate ale Rusiei.

Miercuri, Zelenski a spus că lucrările pentru repararea conductei nu pot fi finalizate rapid, în condițiile în care conducta a fost atacată în mai multe rânduri.

El a îndemnat Ungaria să solicite Rusiei un armistițiu privind atacurile împotriva infrastucturii energetice.

O campanie electorală tensionată

Orbán și-a intensificat atacurile la adresa Ucrainei, în contextul alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

El a acuzat o alianță între Bruxelles, opoziția maghiară condusă de Peter Magyar și guvernul de la Kiev, care ar viza înlocuirea lui.

Iar campania electorală, susținută de afișe care au împânzit orașele, susține că scrutinul va fi o alegere între război și pacea asigurată de actualul premier.

Ultimul sondaj de opinie, publicat miercuri, arată că partidul de opoziție Tisza și-a mărit avantajul față de Fidesz, gruparea prim-ministrului Viktor Orban, în luna februarie.

Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, și-a extins avantajul față de Fidesz la 20 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți să meargă la urne, de la un avantaj de 12 puncte în sondajul din ianuarie, a anunțat institutul de sondaje Median într-un articol publicat de site-ul de știri hvg.hu.

Partidul lui Magyar, care a fost înființat abia în 2024, beneficiază de sprijinul a 55% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 51% în ianuarie.

Sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 35% de la 39% în urmă cu o lună, potrivit sondajului realizat între 18 și 23 februarie.

La nivelul întregii populații, sondajul arată că Tisza era susținut de 42%, în timp ce Fidesz era susținut de 31%.