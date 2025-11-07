Viktor Orbán se întâlnește cu Trump la Casa Albă pentru a-i cere acordul într-o chestiune „de viață și de moarte” pentru Ungaria. Planurile liderului maghiar

Viktor Orban, în timpul unei vizite pe care i-a făcut-o președintelui Donald Trump la reședința sa din Mar-a-Lago, FOTO: Zoltan Fischer / AFP / Profimedia Images

Premierul maghiar susține că Budapesta trebuie să cumpere în continuare petrol rusesc, în ciuda cererilor SUA de a opri achizițiile, deoarece nu are alternativă, și va încerca să-i transmită asta lui Trump vineri la Washington, scriu Reuters, Associated Press și publicația ungară Telex. Orbán speră de asemenea să îl aducă pe Trump la Budapesta.

Când premierul ungar Viktor Orbán va discuta cu Donald Trump la Casa Albă vineri, prioritatea sa va fi să convingă administrația americană să aprobe dorința Ungariei de a cumpăra petrol rusesc, într-un moment în care administrația SUA le cere aliaților să renunțe la astfel de achiziții care susțin mașinăria de război a Moscovei.

Este neclar dacă va reuși, dar Orbán a susținut că pentru Ungaria, cumpărarea de petrol din Rusia „este o chestiune de viață și de moarte”.

Considerat drept cel mai mare susținător al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană, Orbán a menținut relații cordiale cu Kremlinul, în ciuda războiului acestuia împotriva Ucrainei. În același timp, e a câștigat prietenia lui Trump și admirația lumii MAGA, care consideră Ungaria un exemplu strălucit de naționalism conservator, în ciuda erodării instituțiilor sale democratice.

Orbán și Trump au opinii similare în ceea ce privește poziția anti-imigrație, dar dependența Ungariei de petrolul rusesc nu este o chestiune care îi unește. Ei au discutat deja pe această temă la telefon, după ce Trump a cerut europenilor să renunțe la achizițiile de petrol rusesc.

„El a cerut exceptarea (de la această solicitare). Nu i-am acordat-o, dar a cerut-o. Viktor este prietenul meu”, a spus Trump, după o astfel de discuție cu premierul maghiar.

„Trebuie pur și simplu să ajungem la un acord”

„Toate negocierile diplomatice sunt dificile, dar mă aștept la o negociere prietenoasă și ușoară”, a declarat Orbán pentru presa maghiară de stat înaintea întâlnirii, când a fost întrebat dacă se așteaptă la discuții dificile privind scutirile de sancțiuni pentru companiile petroliere ruse, scrie Reuters.

Agenția de știri de stat MTI a declarat că, în timpul zborului său către Washington, Orbán a calificat subiectul sancțiunilor energetice drept „serios” și a afirmat că „miza este mare”, deși nu se așteaptă ca discuțiile cu Trump pe această temă să fie dificile.

„Îl cunosc pe președinte, el mă cunoaște, cunoaștem subiectul, trebuie pur și simplu să ajungem la un acord”, a declarat Orban, potrivit MTI.

La baza apelurilor lui Orbán pentru o derogare se află afirmația sa că Ungaria, țară fără ieșire la mare, situată în inima Europei Centrale, nu are alternative viabile la țițeiul rusesc și că înlocuirea acestor aprovizionări ar declanșa un colaps economic. Criticii, scrie Associated Press, contestă această afirmație.

Trump a indicat anterior că argumentele lui Orbán ar putea fi convingătoare. În octombrie, el l-a numit pe Orbán un „lider foarte mare” și a spus că Ungaria era „oarecum blocată” în ceea ce privește achizițiile de petrol rusesc.

Trump a spus că Ungaria are „o singură conductă” – Drujba, care transportă țițeiul rusesc prin Ucraina în Europa Centrală.

„Nu insultați inteligența tuturor”

Cu toate acestea, scrie Associated Pres, o alt conductă, Adria, care pornește de pe coasta croată a Mării Adriatice, transportă și petrol non-rusesc către principala rafinărie a Ungariei – o rută care, potrivit criticilor lui Orbán și companiei croate de transport petrolier, ar putea satisface nevoile energetice ale Ungariei.

Daniel Fried, membru al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Polonia, a respins plângerile lui Orbán potrivit cărora Ungaria nu are alte opțiuni în materie de energie.

„Nu insultați inteligența tuturor”, a spus Fried, menționând că Polonia, tot în Europa Centrală, a petrecut ani de zile pregătindu-se pentru alternative. „Ungaria nu a făcut nimic din toate acestea. Au plâns și s-au plâns”, a spus el.

În timp ce majoritatea statelor membre ale UE au redus drastic sau au oprit importurile de combustibili fosili din Rusia după invadarea Ucrainei de către Moscova la 24 februarie 2022, Ungaria și vecina Slovacie au menținut livrările prin conducte.

Ungaria a crescut chiar și ponderea petrolului rusesc în mixul său energetic de la 61% înainte de război la aproximativ 86%, potrivit unui raport al unor cercetători independenți.

O mare delegație maghiară în SUA

La Casa Albă, cei doi lideri intenționează, de asemenea, să discute modalități de cooperare economică mai strânsă între Statele Unite și Ungaria. Casa Albă a declarat că liderii vor discuta „domenii de interes reciproc” și a sugerat că ar putea rezulta unele acorduri.

„Poporul american se poate aștepta la mai multe acorduri avantajoase în urma vizitei prim-ministrului Orban, care vizează diverse industrii”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Orbán s-a pregătit serios pentru întâlnire și a postat deja numeroase imagini pe Facebook în ziua întâlnirii, inclusiv din avionul care a transportat delegația spre Washington.

Delegație maghiară, scrie publicația Telex.hu, este una numeroasă, alcătuită din lideri ai mediului de afaceri și din membrii guvernului – ministrul afacerilor externe și comerțului Péter Szijjártó, ministrul construcțiilor și transporturilor János Lázár, precum și ministrul economiei naționale Márton Nagy, ministrul energiei Csaba Lantos, ministrul apărării Kristóf Szalay-Bobrovniczky și ministrul culturii și inovării Balázs Hankó –, șefii unor importante agenții de stat, consilierul pentru securitate națională și numeroși reprezentanți ai platformelor care servesc la transmiterea directă a discursului guvernamental.

Din partea americană, vor fi prezenți cu siguranță Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul trezoreriei Scott Bessent. Telex scrie că Orbán se va întâlni separat cu Vance în aceeași zi.

Liderul maghiar, care se confruntă cu alegeri dificile în 2026, a cultivat o relație personală puternică cu Trump de-a lungul anilor și, în ciuda disensiunilor pe tema Rusiei și a Chinei, acestea par în continuare solide.

Un semn tangibil al îmbunătățirii relațiilor Ungaria-SUA sub administrația Trump a venit luna trecută, când SUA au restabilit pe deplin statutul Ungariei în programul Visa Waiver.

Orbán îl vrea pe Trump la Budapesta

Potrivit unor surse din interior citate de The Guardian, o altă prioritate a lui Orbán este să-l convingă pe Trump să viziteze Ungaria, în condițiile în care premierul se confruntă cu o provocare internă fără precedent din partea unui nou lider al opoziției înaintea alegerilor parlamentare din aprilie.

Vizita lui Trump, speră Budapesta, ar putea avea loc cu ocazia unui summit cu Putin pentru negocieri pe tema războiului din Ucraina.

Consilierii premierului maghiar consideră că o vizită a lui Trump ar consolida rolul lui Orbán ca om de stat și ar energiza baza sa conservatoare.

„Orbán vrea ca Trump să vină la Budapesta înainte de alegeri”, a declarat o sursă care lucrează pentru o instituție de politică externă a guvernului maghiar. „Aceasta este o prioritate absolută. Ei vor discuta problema gazelor rusești, dar ceea ce îl interesează cel mai mult pe Orbán sunt alegerile”, a spus această sursă citată de The Guardian.

Gergely Gulyás, șeful de cabinet al lui Orbán, a declarat într-o conferință de presă că întâlnirea de vineri este „o oportunitate pentru cei doi șefi de stat de a stabili foaia de parcurs care ar putea duce la o întâlnire între SUA și Rusia și, prin aceasta, la un acord de pace între Rusia și Ucraina”.

Un eventual summit Trump-Putin la Budapesta a fost anulat, după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a adoptat o poziție dură în timpul unei convorbiri telefonice cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Orbán, au spus observatorii, vrea să ridice din nou problema, întrucât încearcă să alimenteze dorința lui Trump de a juca rolul de pacificator în conflictele internaționale din întreaga lume.