Viktor Orban și-a prezentat demisia din fruntea Fidesz, dar partidul nu i-a acceptat-o

Viktor Orban, premierul în exercițiu al Ungariei, s-a oferit să demisioneze din funcția de președinte al partidului său după rezultatul dezastruos de la alegerile parlamentare, însă conducerea Fidesz a respins deocamdată această propunere, a relatat site-ul ungar de știri Telex, preluat de Bloomberg.

Orban, care a condus Fidesz către o înfrângere zdrobitoare înregistrată cu două săptămâni în urmă, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai formațiunii, a promis că își va relansa mișcarea naționalistă. El a hotărât însă să nu își preia pentru prima dată după 1990 mandatul de parlamentar.

Orban este pregătit să continue în funcția de lider al partidului dacă congresul Fidesz îl va susține la o reuniune programată în luna iunie, a relatat Telex, citându-l pe Tamás Deutsch, eurodeputat și aliat de lungă durată al lui Orbán.

„Viktor Orban s-a oferit să demisioneze din funcția de președinte al partidului, însă demisia sa nu a fost acceptată”, a declarat Deutsch în fața reporterilor.

Îngrijorări printre membrii Fidesz că partidul s-ar fărâmița fără Viktor Orban

Mai mulți oficiali de rang înalt din Fidesz au declarat după alegeri că partidul s-ar prăbuși probabil fără liderul său de lungă durată.

Viitorul prim-ministru ungar Péter Magyar, fost membru al Fidesz devenit critic al acestuia, a promis că va demonta sistemul tot mai autoritar construit de Orban, după ce a obținut o majoritate parlamentară covârșitoare la 12 aprilie.

Printre promisiunile sale se numără limitarea mandatelor de prim-ministru la două perioade de câte patru ani, măsură despre care a spus că îl va descalifica pe Orban de la revenirea în fruntea guvernului.

Orban, în vârstă de 62 de ani, a fost figura dominantă a politicii ungare încă de la tranziția de la comunism din 1989, fiind fondatorul Fidesz înainte de căderea Zidului Berlinului.

La început un liberal și anti-comunist vehement, el s-a orientat spre un conservator de centru-dreapta în primul său mandat de prim-ministru, în 1998, revenind la putere în 2010 ca naționalist radical.