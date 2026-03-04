Ultimele sondaje pentru alegerile din Ungaria sugerează că strategia lui Viktor Orban nu funcționează

Premierul ungar Viktor Orban, la summitul liderilor europeni, la Castelul Biesen din Belgia, pe 12 februarie 2026. FOTO: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria și-a marit din nou avansul față Fidesz, formațiunea de guvernământ a premierului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, un semn că strategia agresivă a partidului premierului naționalist în campania electorală s-ar putea să nu funcționeze, arată două sondaje noi citate de Reuters.

Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa conducerii sale din ultimii 16 ani, deși rezultatul votului rămâne extrem de incert, sondajele indicând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Sondajul realizat de Zavecz Research, desfășurat între 22 și 28 februarie, arată că Tisza și-a mărit avansul la 12 puncte procentuale în rândul alegătorilor deciși, față de 10 puncte într-un sondaj realizat în ianuarie de aceeași firmă.

Sondajul, publicat marți seara de site-ul de știri 24.hu, arată că 50% dintre alegătorii deciși susțin Tisza, în creștere de la 48% în ianuarie, în timp ce 38% sprijină Fidesz, în scădere de la 39% cu o lună mai devreme.

Potrivit Zavecz, 38% dintre toți alegătorii susțin Tisza, în timp ce Fidesz este sprijinit de 32%. Conform datelor lor, aproximativ 20% dintre respondenți au declarat că încă nu știu pe cine să susțină, în scădere de la 23% în februarie.

Fidesz, partidul lui Orban, poartă o campanie electorală virulentă

Tisza este condus de Peter Magyar, un fost apropiat al puterii, care a promis că partidul său va limita corupția, va debloca miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene înghețate pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

În schimb, Viktor Orban a prezentat alegerile parlamentare de la 12 aprilie drept o alegere între „război şi pace”, sugerând că Tisza va atrage Ungaria în războiul Ucrainei împotriva invaziei ruse, la ordinul Uniunii Europene. Tisza a respins vehement aceste afirmații și a declarat public că doreşte pace şi că nu va trimite arme sau trupe în Ucraina.

Poster electoral al Fidesz pentru alegerile pe care Ungaria le va organiza pe 12 aprilie, FOTO: STR, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Luna trecută, filiala Fidesz de la Budapesta a publicat un clip de campanie șocant, generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă un soldat legat la ochi şi îngenunchiat, în uniformă ungară, fiind executat pe un cânp de luptă.

„Acesta este numai un coşmar, dar Bruxelles-ul se pregăteşte să-l transforme în realitate… Să nu ne asumăm riscuri. Fidesz este alegerea cea sigură!”, se menţionează în mesajul care însoţeşte videoclipul.

Facebook a șters între timp videoclipul, dar acesta poate fi găsit în continuare pe rețeaua de socializare „X”.

💥Viktor Orbán’s ruling Fidesz party keeps crossing lines—now with an AI-generated fear video showing a Hungarian man executed by an officer resembling a WWII-era German soldier. There’s a lot to unpack here, in both its present political message and its historical context… pic.twitter.com/3I567EER68 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) February 19, 2026

Un al doilea sondaj arată Tisza în față cu un avans mai mic

Un al doilea sondaj, publicat miercuri de ziarul Nepszava și realizat de Publicus Institute, arată că 47% dintre alegătorii deciși susțin Tisza și 39% sprijină Fidesz, sprijinul pentru ambele partide fiind în scădere cu un punct procentual față de un sondaj din ianuarie.

Deși majoritatea sondajelor indică un avans pentru Tisza, Fidesz invocă alte cercetări care îl arată încă pe un traseu spre victorie, deși adversarii săi afirmă că acestea au fost realizate în principal de institute cu legături financiare sau personale cu partidul aflat la guvernare.

Un alt afiș electoral în care Fidesz îl atacă pe Peter Magyar, FOTO: Bence Árpási / Alamy / Profimedia Images

Ambele sondaje noi arată că partidul de extremă dreapta Patria Noastră („Mi Hazank”) ar fi singura altă formațiune care ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Zavecz Research a indicat un nivel de susținere de 7% pentru Patria Noastră în rândul alegătorilor deciși, în creștere de la 5% cu o lună înainte. Publicus a arătat că 6% dintre alegătorii deciși susțin partidul de extremă dreapta, în creștere de la 5% în ianuarie.

Totuși, trebuie subliniat că numărul mare de indeciși poate cântări decisiv în preajma alegerilor, iar sondajele dau uneori cifre destul de diferite. De exemplu, un alt sondaj publicat săptămâna trecută cota Tisza cu un avans dramatic, de 20 de puncte procentuale, față de Fidesz.

Înainte de alegerile parlamentare organizate de Ungaria în 2022, sondajele indicau o cursă strânsă, cu un ușor avans pentru Fidesz în fața partidelor de opoziție care s-au coalizat atunci într-un mare front național, indiferent față de orientarea ideologică.

Însă în cele din urmă Fidesz a obținut o victorie zdrobitoare, asigurându-și o majoritate confortabilă în parlamentul unicameral de la Budapesta.