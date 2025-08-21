Vila din Aviatorilor care era pregătită pentru Klaus Iohannis, trecută în domeniul privat pentru închiriere

Guvernul a decis joi să mute din domeniul public în domeniul privat al statului vila RA-APPS din Aviatorilor care era renovată pentru fostul președinte Klaus Iohannis, după finalizarea mandatului de la Cotroceni.

„A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil şi trecerea acestuia din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, cu destinaţia comercială, deci în vederea închirierii”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit News.ro.

Ea a precizat că este vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor numărul 86, sectorul 1, Bucureşti, cel despre care Recorder a dezvăluit că era renovat pentru fostul șef de stat Klaus Iohannis, care ar fi urmat să se mute acolo la finalul mandatului de președinte.

Potrivit Recorder, RA-APPS intenționa să investească peste 7 milioane de euro numai pentru renovare și amenajare.

În noiembrie 2024, Executivul, condus atunci de Marcel Ciolacu a desecretizat hotărârea semnată de Nicolae Ciucă, în august 2022, prin care imobilul din Bulevardul Aviatorilor 86 și terenul aferent de 1110 mp primea „destinația de reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român”. Nicolae Ciucă spunea atunci că el nu a semnat o astfel de decizie.

„Tema este una despre care citesc în gazetă”

În replică, fostul președinte a spus că nu a cerut niciodată vilă de protocol. „Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri, este o preocupare electorală a unora. Nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema, pentru mine, este una despre care citesc în gazetă”, spunea Klaus Iohannis în martie 2024.

La finalul mandatului, Klaus Iohannis nu a solicitat o vilă de protocol și imediat după plecarea de la Palatul Cotroceni s-a întors la Sibiu. Acum locuiește într-un dintre casele pe care le deține.