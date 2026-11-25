Precipitații vor cuprinde spre finalul săptămânii cea mai mare parte a țării, la început sub formă de ploi, apoi lapoviță și ninsoare, anunță meteorologii. În același timp, ANM a emis o alertă cod galben de viscol ce vizează zona înaltă de munte din mai multe județe, care intră în vigoare mâine.

ANM a emis miercuri o informare meteo de precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la munte, valabilă de la noaptea, de la 02.00, până pe 27 noiembrie, ora 10..

Potrivit ANM, în intervalul menționat, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp.

Vor fi mai ales ploi, dar la începutul zilei de joi în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, de 2…7 cm. La munte vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m și se va depune strat de zăpadă în general de 5…10 cm. Vor fi depuneri de polei cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru, nord-est și în zonele de munte.

În noaptea de miercuri spre joi (25/26 noiembrie) și pe parcursul zilei de joi (26 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40…60 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei de munte vor fi rafale de 60…80 km/h și ninsori viscolite.

Cod galben de vânt puternic și viscol

De asemenea, ANM a emis o alertă cod galben de vânt și viscol, valabil între 26 noiembrie, ora 05:00 – 26 noiembrie, ora 20:00.

În intervalul menționat în Carpații Meridionali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…70 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge 90…110 km/h viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității.

Codul galben de viscol și vânt valabil în 26 noiembrie, ora 05:00 – 26 noiembrie, ora 20:00

Vor fi ninsori moderate cantitativ, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m (izolat cantități de apă de 10…20 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali, în jurul a 25 cm.

În sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h.