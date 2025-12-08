Vin sărbătorile, iar tu ai în casă un adolescent veșnic nemulțumit, care-ți răspunde în doi peri și se închide în cameră. Ce e de făcut?

Anxietatea la adolescenți în perioada sărbătorilor nu este un eșec al tău ca părinte și nici un defect al copilului tău. Este un semnal că are nevoie de mai multă înțelegere și siguranță emoțională. FOTO: Shutterstock

„Nu vreau să împodobesc bradul”/ „Nu vreau să zâmbesc în poze”/ „Nu-mi trebuie niciun cadou”/ „Nu am chef să mă văd cu tot neamul de Crăciun” – Ți le spune pe toate fără să-și ridice privirea din telefon, în timp ce tu încerci să-l implici în planurile pentru luna decembrie și să-i transferi din entuziasmul tău. Pentru mulți adolescenți, sărbătorile încep exact așa: cu un refuz vag, cu un nod în gât și cu un sentiment de inadecvare greu de explicat.

Este, de fapt, o anxietate alimentată de presiunea de a fi „fericit”, de apropierea reuniunilor de familie încărcate emoțional, de comparațiile și provocările din social media, precum și de oboseala strânsă peste an. Toate acestea într-o perioadă din viață marcată oricum de tumult emoțional, de schimbări hormonale și fragilitatea unui creier în formare. Am stat de vorbă cu un psihoterapeut, am consultat studii și resurse internaționale și am aflat cum arată, de fapt, anxietatea adolescenților în sezonul „magiei perfecte” și ce pot face părinții, concret, ca să îi ajute.

E normal ca un adolescent să aibă emoții înainte de un examen, de o întâlnire cu cineva important sau de o reuniune mare de familie. Anxietatea, în sens clinic, apare însă atunci când îngrijorarea devine excesivă, persistentă, afectează somnul, pofta de mâncare, relațiile și capacitatea de a se bucura de lucruri care altădată îi plăceau.

În perioada sărbătorilor, aceste îngrijorări pot lua forme specifice: frică de întâlniri cu rude care întreabă „și, tu ce planuri de viitor ai?”, teamă de judecată legată de felul în care arată, stres legat de cadouri sau rezultate școlare la final de an, dar și o senzație difuză de tristețe sau gol interior, greu de pus în cuvinte.

Adolescența este, oricum, o perioadă de „furtună” interioară: creierul este încă în dezvoltare, mai ales zona responsabilă de planificare și control al impulsurilor. Emoțiile sunt trăite intens, iar relațiile cu colegii și prietenii devin centrul universului. De aceea, orice dezechilibru în această zonă – un conflict, excluderea dintr-un grup, o despărțire – poate cântări dublu în perioada sărbătorilor, când mesajul social este „toți sunt fericiți, toți au pe cineva”.

Tensiunea părinților toarnă gaz pe foc

„Sărbătorile vin cu lumini, dar uneori aduc și umbre. Pentru adolescenți, care simt totul cu intensitate, această perioadă poate deveni un test emoțional. Ei nu se prefac greu, ci iubesc profund. Când nu înțeleg lumea din jur, o pun pe seama propriei insuficiențe. Rolul nostru este să le arătăm că nu trebuie să facă față singuri”, spune psihoterapeuta Georgiana Tănase, fondatoarea proiectului Fabrica de emoții.

