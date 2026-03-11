Vindeți titlurile României și cumpărați-le pe cele ale Ungariei! – Recomandarea Barclays către investitori

Investitorii ar trebui să își mute plasamentele de pe titlurile de stat emise de România către cele ale Ungariei, recomandă analiștii băncii britanice Barclays. Astfel, deși Ungaria este expusă, de asemenea, la șocul generat de creșterea cotației petrolului, o victorie a opoziției în Ungaria ar crește atractivitatea datoriei emise de guvernul de la Budapesta, întrucât ar putea duce la o normalizare a relației cu Comisia Europeană și la deblocarea unor fonduri UE.

