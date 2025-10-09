Vine ziua vânată de Donald Trump: Nobelul pentru pace, decernat în mai puțin de 24 de ore / Ce arată casele de pariuri despre șansele lui

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri de la ora 12.00 în cadrul unei ceremonii oficiale la Oslo. Cu mai puțin de 24 de ore înainte de marele anunț președintele american Donald Trump este favoritul caselor de pariuri pentru câștigarea Premiului Nobel pentru Pace, potrivit Oddspedia – o platformă de informații sportive și pariuri care a agregat datele de la casele de pariuri.

Piețele de pariuri s-au dovedit în repetate rânduri a fi un mijloc bun pentru a prezice rezultatele diverselor evenimente. Deși în majoritatea cazurilor regula s-a aplicat pentru evenimente sportive majore ca Super Bowl sau Cupa Mondială la fotbal, casele de pariuri au mai prezis corect și pentru alegerile prezidențiale din diverse țări, pentru Persoana Anului desemnată de revista Time și chiar pentru Premiul Nobel.

Câștigătorul pentru Literatură a fost prezis corect de casele de pariuri în 2006, 2008, 2009 și 2011. Piața pariurilor o avea pe Malala Yousafzai ca favorită în 2013 pentru Nobelul pentru Pace. Nu l-a câștigat atunci ci în 2014, când se afla, de asemenea, pe lista scurtă.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte de desemnarea câștigătorului, Donald Trump are o cotă medie de 2 (se dublează suma pariată) pentru a obține Premiul despre care a afirmat în repetate rânduri că-l dorește.

Potrivit Oddspedia, probabilatea ca Donald Trump să fie câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 este de 33,3%.

Președintele american este urmat de „Sudan’s Emergency Response Rooms” (ERRs) – o rețea de asistență umanitară inițiată de comunitățile locale din Sudan, apărută ca răspuns la criza generată de războiul izbucnit în aprilie 2023 între Forțele Armate Sudaneze (SAF) și Forțele de Sprijin Rapid (RSF). Rețeaua este cotată cu o probabilitate de 28,7%.

Iulia Navalnaia, soția fostului dizident rus Alexei Navalnîi decedat în 2024 într-un gulag rusesc, este cotată cu o probabilitate de 20% să obțină premiul Nobel pentru Pace.

Cine mai sunt cotați cu șanse la Nobel

Agenția Națiunilor Unite pentru Ajutorarea și Lucrările destinate Refugiaților Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) este cotată cu o probabilitate de 14,29% să obțină Premiul Nobel pentru Pace care se acordă la o zi după intrarea în vigoare a unui armistițiu în Gaza.

În clasamentul pariorilor, deși cu procente mult mai reduse, se mai află președintele ucrainean Volodimir Zelenski (5,88%), activista Greta Thunberg și Papa Leon XIV (3,85%) sau Elon Musk (2,94%).

Premiul mult râvnit de Trump

La Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie, președintele SUA a afirmat că a „pus capăt șapte războaie fără sfârșit”.

Săptămâna trecută, Trump a prezentat un plan de încetare a focului în 20 de puncte pentru războiul din Gaza, momentul în care cotele sale de câștig al Premiului Nobel pentru Pace au scăzut de la +600 la +200.

Aproape 20% dintre câștigătorii din ultimii 50 de ani au primit Premiul Nobel pentru Pace pentru implicarea lor în procesele de pace sau pentru asigurarea unui acord de pace între națiunile aflate în război.

Dacă Nobelul pentru pace merge la Trump, el devine al doilea președinte american în funcție care câștigă această distincție, după Barack Obama, care l-a câștigat în 2009. Obama a primit atunci distincția pentru „eforturile sale extraordinare de consolidare a diplomației internaționale și a cooperării între popoare”.

A mai fost însă un fost lider american care a primit Nobelul pentru pace: Jimmy Carter. Acest lucru s-a întâmplat în 2002, la 21 de ani după încheierea mandatului său prezidențial, când a fost premiat pentru „zeci de ani de eforturi neobosite pentru găsirea de soluții pașnice la conflictele internaționale, pentru promovarea democrației și a drepturilor omului și pentru stimularea dezvoltării economice și sociale” prin Fundația Carter.

Cum se anunță câștigătorul

Procesul de desemnare a câștigătorului Premiului Nobel este destul de simplu. Acesta este decis printr-un proces de votare în cadrul Comitetului Nobel norvegian. Rolul comitetului a fost definit în testamentul lui Alfred Nobel și a fost stabilit de Stortingul norvegian (parlamentul țării) în 1897.

Instrucțiunile din testamentul lui Nobel prevedeau ca câștigătorul să fie ales de persoana sau grupul care „a făcut cel mai mult sau cea mai bună muncă pentru fraternitatea între națiuni, pentru abolirea sau reducerea armatelor permanente și pentru organizarea și promovarea congreselor de pace”.

Comitetul Nobel norvegian este format din cinci membri, fiecare dintre aceștia fiind ales pentru un mandat de șase ani. Actualul Comitet Nobel norvegian este format din Jørgen Watne Frydnes, Asle Toje, Anne Enger, Kristin Clemet și Gry Larsen.