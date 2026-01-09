Vineri, mii de iranieni au ieșit din nou în stradă / Imagini cu trupuri pe holul unui spital din Iran i-au revoltat pe protestatari

Manifestațiile de stradă au continuat și vineri în Iran, unde regimul teocratic de la Teheran se confruntă cu probabil cea mai mare provocare internă din ultimii ani. Inițial protestele s-au concentrat pe economie, dar între timp s-au extins, iar acum includ sloganuri care vizează autoritățile în mod direct. „Moarte dictatorului”, a fost una dintre scandările din a 13-a zi consecutivă de demonstrații, potrivit publicației independente Iran International.

Cea mai mare demonstrație de până acum avusese loc joi, o zi în care autoritățile au tăiat accesul la internet și liniile telefonice, lăsând Iranul izolat într-o mare măsură de restul lumii, a scris CNN.

Un martor ocular din Teheran a relatat pentru Iran International că protestele au continuat și vineri seară, marcate de scandarea „Moarte dictatorului”, incendieri de vehicule ale poliției și ale Gărzilor Revoluționare (IRGC), focuri de armă ale autorităților, străzi blocate și claxoane non-stop.

„Internetul a fost închis complet, terminalele de plată cu cardul nu funcționează, apelurile telefonice sunt imposibile și doar utilizatorii Rightel pot trimite mesaje text”, a declarat martorul ocular pentru Iran International.

O înregistrare video obținută de publicație arată ceea ce par a fi mai multe trupuri întinse pe jos la Spitalul Alghadir din estul Teheranului, în urma protestelor masive care au avut loc joi seară la nivel național.

În valul de proteste au fost uciși până acum cel puțin 51 de protestatari, printre care nouă copii, potrivit organizației nonprofit Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia.

Amenințări între Trump și Khamenei

Președintele american Donald Trump a amenințat că SUA va ataca Iranul dacă forțele de securitate ucid protestatari, însă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, i-a transmis vineri că ar trebui „să se concentreze pe problemele propriei sale țări”.

Khamenei a spus că mâinile lui Trump sunt „pătate de sângele a peste o mie de iranieni”, în ceea ce publicația franceză Le Monde a interpretat drept o aparentă referire la războiul de 12 zile dintre Iran și Israel, în care a intervenit și SUA.

Ayatollahul iranian a adăugat că „arogantul” lider american va fi „înlăturat” la fel ca dinastia imperială care a condus Iranul până la revoluția din 1979.

Liderul suprem al Iranului a mai spus că autoritățile nu vor da înapoi, acuzându-i pe protestatari că acționează în numele grupurilor de opoziție care au plecat din țară și al Statelor Unite. Un procuror a amenințat că vor fi date pedepse cu moartea.

Protestele au început în bazarurile din Teheran, din cauza inflației rampante, dar s-au răspândit în toată țara și s-au transformat în manifestații mai generale împotriva regimului.

Îngrijorările legate de inflație au atins punctul culminant săptămâna trecută, când prețurile bunurilor de bază, ca puiul și uleiul de gătit, au crescut dramatic peste noapte, iar unele produse au dispărut complet de pe rafturi, potrivit CNN.

Guvernul a încercat să atenueze presiunea oferind alocații directe în numerar de aproape 7 dolari pe lună, dar măsura nu a calmat spiritele.