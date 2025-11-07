Violențele coloniștilor israelieni în Cisiordania, la un maxim istoric. O victimă din cinci este un copil

Coloniștii israelieni au lansat cel puțin 264 de atacuri împotriva palestinienilor din Cisiordania în timpul lunii octombrie, ceea ce reprezintă cel mai mare număr înregistrat într-o singură lună din 2006 încoace, de când ONU monitorizează aceste indicente, informează Reuters.

Într-un comunicat în care avertizează în legătură cu escaladarea violențelor, Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) din cadrul ONU susține că atacurile, care s-au soldat cu victime și distrugerea unor proprietăți, au avut loc cu o medie de opt pe zi.

„Din 2006, OCHA a documentat peste 9.600 de asemenea atacuri. Aproximativ 1.500 dintre ele au avut loc doar în cursul acestui an, ceea ce reprezintă 15% din total”, se arată în comunicat.

Locuită de 2.700.000 de palestinieni, Cisiordiania este de multă vreme în centrul planurilor pentru un viitor stat palestinian care să coexiste cu Israelul, însă guvernele israeliene care s-au succedat au extins coloniile cu rapiditate, fragmentând teritoriul.

Națiunile Unite, palestinienii și cele mai multe dintre țările membre consideră coloniile drept ilegale din perspectiva dreptului internațional, lucru pe care Israelul îl contestă. Peste 500.000 de coloniști israelieni locuiesc în Cisiordania.

Potrivit datelor OCHA, în cursul acestui an au fost uciși 42 de copii palestinieni de către forțele israeliene din Cisiordania. „Asta înseamnă că unul din cinci palestinieni uciși de forțele israeliene în Cisiordania în 2025 era copil”, precizează sursa citată.

Ambasada Israelului la ONU nu a răspuns solicitării privind un comentariu pe această temă.

Atacurile din Cisiordania survin în pofida unui armistițiu mediat de SUA în luna octombrie între Hamas și Israel privind încetarea luptelor din Fâșia Gaza, care a dus la încetarea aproape completă a luptelor și a predării ostaticilor deținuți de gruparea islamistă.