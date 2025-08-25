Un general israelian este acuzat de crime de război în Cisiordania. Ce înseamnă „remodelarea peisajului” din satele palestiniene

O organizație israeliană de apărare a drepturilor omului a anunțat, luni, că a cerut justiției militare să ancheteze un general pe care îl acuză de crime de război comise în Cisiordania ocupată, scrie AFP.

Această cerere vine la câteva zile după difuzarea unei înregistrări reluată pe larg de presa israeliană în care generalul de divizie Avi Bluth, comandantul regiunii militare centrale, de care ține acest teritoriu palestinian ocupa de Israel din 1967, cerea instituirea unor ore de stingere și încercuirea satelor palestiniene.

Într-o scrisoare adresată procurorului general al armatei, Asociația pentru Drepturi Civile din Israel (ACRI) a cerut deschiderea unei anchete, invocând comentariile și acțiunile generalului care ar constitui o pedeapsă colectivă împotriva palestinienilor.

„Vă solicităm să ordonați deschiderea unei anchete împotriva generalului de divizie Bluth pentru suspiciunea de crime de război”, se arată în scrisoarea trimisă de către ACRI.

Pedepsirea colectivă a satelor palestiniene

În imaginile difuzate, generalul Bluth face aluzie la arestarea unui palestinian în satul al-Mughayyir, în centrul Cisiordaniei, acuzat de către armată că ar fi comis „un atac terorist”. „Fiecare sat și fiecare inamic vor plăti un tribut greu”, a spus generalul adăugând că satele atacatorilor palestinieni vor putea fi încercuite, supuse unei ore a stingerii sau unor operațiuni de „remodelare a peisajului” de pe pământurile lor.

Protejate de către soldați, buldozerele israeliene au scos din rădăcini sute de arbori din al-Mughayyir, mulți dintre ei măslini. La cererea AFP, armata a explicat că „a curățat” o parte din terenuri după „o serie de atacuri teroriste provenind din acest sat” întrucât vegetația „împiedica identificarea mișcărilor inamicului”.

ACRI acuză armata că a doborât copacii pentru a impune o pedeapsă colectivă palestinienilor din sat. „De mai multe luni, orice limită a fost depășită în Cisiordania și crimele de război sau împotriva umanității au devenit cotidiene. Uneori armata este la curent, alteori chiar participă direct, însă nu în fiecare zi recunoșate public că a participat și se mai și laudă cu asta”, se spune în scrisoare organizației trimis parchetului militar.

Procurorul militar general Yifat Tomer-Yerushalmi nu a confirmat primirea scrisorii care, potrivit ACRI; a fost trimisă duminică.

Generalul Bluth a fost criticat în ultimele luni de către grupările coloniștilor israelieni radicali pentru că a condamnat actele de violență comise de către aceștia din urmă. Născut într-o colonie evreiască din Cisiordania, generalul Bluth a fost în trecut atașat militar pe lângă premierul Benjamin Netanyahu.