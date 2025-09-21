Israelul anunță extinderea așezărilor evreiești din Cisiordania. Mesaj către țările care au anunțat recunoașterea Palestinei, o decizie care „doar va încuraja forțele întunericului”

Zona E1 din apropierea așezării evreiești Maale Adumim din Cisiordania, cu Ierusalimul în plan îndepărtat. Credit: Wang Zhuolun / Xinhua News / Profimedia

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis, duminică, că va extinde așezările evreiești din Cisiordania ocupată, după decizia Marii Britanii, Canadei și Australiei de a recunoaște un stat palestinian, transmite AFP.

În mesajul adresat liderilor din cei trei țări, premierul Israelului a declarat că nu va exista un stat palestinian.

„Ani de zile, am împiedicat crearea acestui stat terorist, în ciuda presiunii enorme atât pe plan intern, cât și internațional”, a declarat Netanyahu, care susține că stabilirea unui stat palestinian „ar pune în pericol existența” Israelului „și ar servi drept recompensă absurdă pentru terorism”.

„Am făcut acest lucru cu determinare și înțelepciune politică. Mai mult, am dublat așezările evreiești din Iudeea și Samaria și vom continua pe această cale”, a mai spus el, folosind denumirea biblică a Cisiordaniei.

Israelul susține că recunoașterea Palestinei „nu va ajuta niciun palestinian”

Președintele israelian Isaac Herzog susține că decizia Marii Britanii, Canadei și Australiei de a recunoaște Palestina este în detrimentul celor care doresc pacea între israelieni și palestinieni.

„Nu va ajuta niciun palestinian, nu va ajuta la eliberarea niciunui ostatic și nu ne va ajuta să ajungem la vreo înțelegere între israelieni și palestinieni”, a spus Herzog într-un comunicat de duminică.

„Doar va încuraja forțele întunericului. Aceasta este o zi tristă pentru cei care caută pacea adevărată”, a conchis președintele Israelului, Isaac Herzog.

Duminică, Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial Palestina. În iunie, președintele Emmanuel Macron a anunțat că și Franța va face același lucru, cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York din 22 septembrie. Alte țări au anunțat planuri similare.