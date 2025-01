Violonista Diana Jipa şi pianistul Ştefan Doniga, primii muzicieni români din istorie care au intrat în Guiness World Records pentru cel mai rapid turneu

Violonista Diana Jipa şi pianistul Ştefan Doniga sunt primii muzicieni din lume care au susținut cel mai rapid turneu de concerte pe toate continentele, performanță omologată de Guiness World Records.

Cei doi muzicieni români au fost recunoscuți drept singurii din lume care au cântat în mai puțin de 100 de zile pe toate cele 7 continente și primii care au susținut în Antarctica un concert profesionist de muzică clasică, potrivit Radio România Cultural.

Diana Jipa şi Ştefan Doniga sunt primii muzicieni români din istorie care au concertat în Antarctica pentru a stabili acest record mondial pe 14 decembrie 2024.

Turneul celor doi artiști români a durat 98 de zile și 22 de ore și s-a numit „Drumul Libertății”, acesta fiind dedicat împlinirii a 35 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 și ideii de libertate.

Programul concertelor a cuprins exclusiv muzică clasică românească, fiind unul dintre cele mai ample și mai importante proiecte de promovare a culturii române la nivel mondial.

Singurii alți muzicieni profesioniști la nivel mondial care au mai susținut concerte publice pe toate continentele, dar într-o perioadă de timp mult mai mare, sunt membrii trupei Metallica, cei care au stabilit acest record în anul 2013.

Durata turneului a fost calculată ca timp efectiv cuprins între momentul de început al primului concert din proiect și cel de final al ultimului concert, respectând diferențele de fus orar.

În cele aproape 100 de zile de turneu, cei doi artiști au fost prezenți pe scene din orașe-simbol pentru ideea de libertate: Bruxelles, Pretoria, Cebu (Filipine), Auckland (Noua Zeelandă), New York, Lima, cărora li s-a adăugat, la finalul turneului, Stația Științifică chiliană „Julio Escudero” din Antarctica.

„Povestea acestui proiect s-a născut din recunoștință și dragoste. Recunoștință pentru cei ce ne-au adus libertate acum 35 de ani și dragoste pentru muzica românească. Ne-am bucurat de frumusețea și importanța libertății de a călători pe întreg Pământul, de șansa extraordinară de a ne putea afirma fără rețineri cultura și valorile, de a fi primiți cu brațele deschise pretutindeni. Prin experiența asta vrem să-i inspirăm și să-i motivăm pe cei din jurul nostru, mai ales pe cei tineri, să își înțeleagă și prețuiască libertatea și să-și urmeze visurile cu perseverență și muncă, pentru că doar așa le pot transforma în realitate. Suntem mândri de tot ce am reușit, de recunoașterea Guinness World Records și de faptul că am dus muzica românească pe primul loc în lume. E o veste pe care am primit-o în preajma Zilei Culturii Naționale, o frumoasă coincidență care a însemnat pentru noi o dublă sărbătoare, nu putea fi un simbol mai frumos! Le suntem recunoscători tuturor celor care ne-au fost alături și, ca întotdeauna, promitem să mergem și mai departe!”, au declarat cei doi artiști.

Diana Jipa şi Ştefan Doniga sunt printre cei mai activi şi apreciaţi muzicieni români actuali, potrivit News.ro. În ultimii 7 ani ei au susţinut aproape 600 de concerte în peste 30 de ţări de pe toate continentele locuite. În 2023, Diana şi Ştefan au făcut înconjurul lumii, devenind primii artişti români din istorie care au reuşit acest lucru.

Cei doi muzicieni au produs şi publicat 22 de filme documentare muzicale de lung metraj, în seria „Redescoperă România”, au lansat două materiale discografice cu muzică românească şi au obţinut, în anul 2023, cel mai important premiu al criticii muzicale româneşti: Premiul de Excelenţă MUSICRIT, pentru proiectul „Romania Universalis”.