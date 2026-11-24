Viorel Asaftei, Network and Sales Director Dacia Romania, a discutat, in cadrul unui interviu, despre nevoile companiilor din România, modele de mașini Dacia, alegerea motorizării potrivite, dar și sprijinul oferit antreprenorilor aflați in căutarea flotei de mașini potrivite nevoilor lor.

Ce v-a învățat experiența din Europa de Sud-Est despre nevoile companiilor din România?

Mediul de business din Europa de Sud-Est traversează o perioadă de transformare accelerată, marcată de digitalizare, presiuni asupra costurilor și o atenție tot mai mare acordată eficienței operaționale. În acest context, companiile își fundamentează mult mai riguros deciziile de investiții și caută permanent modalități de optimizare a resurselor și de creștere a competitivității.

Acest lucru se reflectă și în modul în care sunt administrate flotele auto. Dacă în trecut decizia de achiziție era influențată în principal de prețul vehiculului, astăzi companiile analizează mult mai atent costul total de utilizare (TCO), consumul, costurile de întreținere, disponibilitatea rețelei de service, timpul de imobilizare și valoarea de revânzare. Discuțiile noastre cu clienții persoane juridice pornesc tot mai des de la aceste criterii și de la modul concret în care vehiculul contribuie la eficiența activității lor.

Este și unul dintre motivele pentru care observăm un nivel ridicat de loialitate în rândul clienților persoane juridice. Atunci când un vehicul confirmă, pe întreaga durată de utilizare, promisiunile privind fiabilitatea, costurile de exploatare și valoarea reziduală, el devine o alegere naturală și pentru următorul ciclu de reînnoire a flotei. Această abordare este în deplină concordanță cu filosofia Dacia de a oferi exact ceea ce contează cu adevărat pentru clienți: soluții de mobilitate fiabile, eficiente și adaptate nevoilor reale ale afacerilor.

Ce contează cel mai mult pentru firmele care aleg mașini Dacia pentru activitatea lor?

Pentru companii, criteriile esențiale țin de predictibilitatea costurilor, fiabilitate și impactul pe care vehiculul îl are asupra eficienței activității.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Dacia este o alegere apreciată de clienții persoane juridice. Filosofia noastră, construită în jurul ideii că esențialul este ceea ce contează cu adevărat, se reflectă în vehicule robuste, eficiente și adaptate utilizării reale, fără costuri inutile. Practic, oferim clienților exact ceea ce au nevoie pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții.

Diversitatea gamei Dacia permite companiilor să aleagă vehiculul potrivit pentru fiecare profil de utilizare din cadrul flotei, răspunzând atât nevoilor de mobilitate urbană și comercială, cât și deplasărilor frecvente sau cerințelor specifice ale echipelor din teren.

Faptul că un număr important de clienți aleg să revină la Dacia atunci când își reînnoiesc flota reprezintă pentru noi cea mai bună confirmare a promisiunii noastre de valoare. Loialitatea se construiește în timp, prin costuri controlate, fiabilitate, servicii de calitate și o valoare reziduală care contribuie direct la optimizarea costului total de utilizare.

sursa foto: Dacia

Ce modele Dacia recomandați pentru diferite activități ale unei firme și de ce?

Recomandarea noastră pornește întotdeauna de la modul în care vehiculul va fi utilizat. Analizăm profilul de utilizare, kilometrajul anual, tipul traseelor și nevoile operaționale ale companiei, astfel încât să identificăm soluția care oferă cel mai bun echilibru între costuri, eficiență și funcționalitate.

Astăzi, gama Dacia acoperă nevoi foarte diverse. Spring este o soluție eficientă pentru mobilitatea urbană și activitățile de tip last-mile delivery, Logan și Sandero sunt apreciate de companii pentru eficiența lor și costurile reduse de exploatare, iar Duster rămâne una dintre cele mai versatile opțiuni pentru activități în teren, intervenții tehnice sau deplasări frecvente în zone cu infrastructură dificilă. Bigster completează oferta noastră în segmentul C și răspunde nevoilor companiilor care își doresc mai mult spațiu, confort și versatilitate, fie pentru echipe de management, fie pentru activități care presupun deplasări pe distanțe lungi.

Un avantaj important al gamei Dacia este diversitatea soluțiilor de propulsie. De la benzină și GPL până la full hybrid și propulsie 100% electrică, companiile își pot construi propriul mix energetic în funcție de specificul activității, infrastructura disponibilă și obiectivele de eficiență. Nu credem într-o soluție unică pentru toate utilizările, ci în alegerea tehnologiei potrivite pentru fiecare nevoie de mobilitate.

În final, obiectivul nostru este să ajutăm clienții să optimizeze costul total de utilizare al flotei și să beneficieze de vehicule adaptate utilizării reale, capabile să livreze valoare pe întreaga durată de exploatare.

sursa foto: Dacia

Cum ajutați companiile să aleagă motorizarea potrivită pentru traseele și kilometrajul lor anual?

Alegerea motorizării potrivite începe cu analiza modului în care vor fi utilizate vehiculele. Discutăm cu fiecare client despre kilometrajul anual, tipul traseelor, gradul de încărcare, modul de exploatare și obiectivele de eficiență ale companiei, pentru a identifica soluția care oferă cel mai bun echilibru între costuri și utilizare. De la motorizări pe benzină și GPL până la full hybrid sau 100% electric, gama Dacia permite companiilor să își construiască propriul mix energetic.

În acest proces, un rol important îl joacă rețeaua noastră comercială și de service, cu cea mai bună acoperire și capilaritate din România. Echipele de vânzări sunt foarte bine pregătite și beneficiază de instrumente digitale moderne, informații actualizate și programe permanente de training, astfel încât să poată oferi consultanță adaptată fiecărui client. Rețeaua noastră poate furniza informații detaliate despre întreaga gamă Dacia, poate configura rapid vehiculele în funcție de nevoile specifice ale unei flote, poate propune ediții sau versiuni dedicate clienților business, poate verifica disponibilitatea stocurilor în timp real sau poate lansa rapid o comandă în fabricație. Totodată, reprezentanții companiilor au posibilitatea să testeze modelele și să analizeze avantajele fiecărei motorizări din perspectiva costului total de utilizare.

În completare, website-ul Dacia și celelalte puncte digitale de contact oferă acces rapid la informații relevante, iar solicitările clienților sunt preluate și direcționate imediat către rețeaua comercială. Astfel, procesul de alegere și configurare a vehiculelor devine mai simplu, mai rapid și mai bine adaptat nevoilor reale ale fiecărei companii.

Cum construiesc reprezentanțele o ofertă pentru o companie ai cărei angajați au nevoie de mașini diferite?

În practică, întâlnim frecvent situații în care aceeași companie are nevoie de modele diferite pentru activități și utilizări distincte. În aceste cazuri, oferta este construită și optimizată în funcție de cerințele specifice, de avantajele fiecărui model și de modul în care vehiculele sunt utilizate. Iar faptul că platformele și elementele tehnice sunt comonalizate pe întreaga gamă determină o abordare globală, eficientă și optimă din punctul de vedere al costurilor și al serviciilor pentru clienți.

Ce sprijin primește în rețeaua Dacia și Renault un antreprenor care cumpără prima mașină pentru firmă?

Pentru multe companii aflate la început de drum, prima mașină achiziționată pentru activitatea firmei reprezintă o investiție importantă, motiv pentru care rolul nostru este să oferim nu doar un produs, ci și consultanță în alegerea soluției potrivite.

Rețeaua Dacia poate sprijini antreprenorii în toate etapele procesului de achiziție, de la identificarea modelului și a motorizării potrivite până la alegerea soluției de finanțare și estimarea costurilor de utilizare pe termen lung. Indiferent dacă vorbim despre un Spring pentru mobilitate urbană, un Logan pentru activități comerciale sau un Duster pentru activități desfășurate în teren, recomandările sunt construite pornind de la nevoile reale ale afacerii.

În plus, antreprenorii beneficiază de acces la întreaga infrastructură de servicii Dacia: test-drive, soluții de finanțare, servicii de întreținere și reparații, pachete de service, precum și consultanță privind optimizarea costului total de utilizare al vehiculului.

Ne dorim ca relația cu clientul să înceapă odată cu alegerea mașinii și să continue pe termen lung. Tocmai de aceea acordăm aceeași atenție unei companii care cumpără primul său vehicul, ca și unui client care administrează o flotă importantă. În multe cazuri, aceste prime achiziții se transformă în relații de lungă durată și reprezintă începutul unor parteneriate construite pe încredere, servicii de calitate și costuri predictibile.

Cum ajută rețeaua de service companiile să reducă perioadele în care mașinile nu pot fi folosite?

Suntem foarte atenți și investim foarte mult în calitatea serviciilor oferite de rețeaua noastră comercială, atât de vânzări, cât și de service, motiv pentru care monitorizăm mulți indicatori de proces, de rezultat, de satisfacție a clienților, de răspuns la probleme etc. Aceste elemente, alături de disponibilitatea pieselor de schimb, a soluțiilor tehnice și a timpilor de programare în service, ne oferă datele necesare pentru a consolida un nivel de calitate foarte bun, printre cele mai bune din lumea Renault.

Totodată, prin programele speciale de satisfacție a clienților oferim soluții de mobilitate pentru cazurile deosebite, iar pentru anumite modele sunt disponibile sisteme de diagnostic la distanță, complementare modulului de smart maintenance planning. De asemenea, investim foarte mult în formarea tehnică a echipelor din rețea și, alături de partenerii noștri, oferim un nivel de profesionalism excelent, un element foarte important pentru întreținerea în condiții optime a unui parc auto.

Ce exemplu concret puteți oferi despre o companie pe care ați ajutat-o să aleagă combinația potrivită de modele Dacia?

Avem clienți din domenii foarte diverse, iar acest lucru confirmă versatilitatea gamei Dacia și capacitatea acesteia de a răspunde unor nevoi operaționale foarte diferite.

De exemplu, companiile din construcții aleg frecvent Duster pentru echipele tehnice și activitățile desfășurate în teren, unde robustețea și capacitatea de a accesa zone mai dificile sunt esențiale. În același timp, companiile de distribuție și servicii utilizează de mulți ani modele precum Logan sau Sandero, apreciate pentru eficiența costurilor și fiabilitatea lor în exploatarea de zi cu zi.

Avem, de asemenea, clienți din domenii precum mentenanță, servicii tehnice, sănătate sau transport, care operează flote mixte, combinând modele precum Jogger, Duster sau Bigster în funcție de rolul fiecărui vehicul în organizație. În multe cazuri, aceeași companie utilizează mai multe modele Dacia pentru a răspunde unor nevoi diferite, de la mobilitate urbană până la deplasări în teren sau pe distanțe lungi.

Aceste exemple ilustrează modul în care abordăm relația cu clienții persoane juridice. Nu propunem un model standard pentru toate companiile, ci analizăm activitatea fiecărui client și construim combinația de vehicule și motorizări care oferă cel mai bun echilibru între performanță operațională, cost total de utilizare și perspective de valoare reziduală. Acesta este unul dintre motivele pentru care numeroși clienți aleg să rămână alături de Dacia și la următorul ciclu de reînnoire a flotei.

Ce sprijin poate primi o companie din partea reprezentanței după preluarea mașinilor?

Pentru noi, livrarea vehiculelor reprezintă începutul relației cu clientul, nu finalul acesteia. Companiile au nevoie de un partener care să le susțină pe întreaga durată de utilizare a flotei, iar serviciile oferite după achiziție joacă un rol esențial în menținerea eficienței operaționale și în controlul costurilor. Clienții Dacia beneficiază de acces la o rețea extinsă de vânzări și service, de servicii de întreținere și reparații, diagnoză, asistență tehnică, piese și accesorii originale, precum și de soluții de mobilitate pentru anumite situații speciale. Totodată, echipele noastre rămân în contact permanent cu clienții pentru a identifica cele mai bune soluții de exploatare și întreținere a vehiculelor.

Un element important este și ecosistemul de servicii care însoțește produsul. Prin intermediul rețelei Renew, clienții pot beneficia de soluții de tip Trade-In, care simplifică procesul de reînnoire a parcului auto și contribuie la optimizarea costului total de utilizare pe întreaga durată a ciclului de viață al vehiculului.

În final, obiectivul nostru este să construim relații pe termen lung. Faptul că numeroși clienți aleg Dacia la fiecare ciclu de reînnoire a flotei ne arată că valoarea nu este dată doar de produs, ci și de serviciile, expertiza și suportul pe care le oferim după livrare.

Articol susținut de Dacia