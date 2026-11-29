Două drumuri naționale din județul Teleorman au fost închise din cauza viscolului și a zăpezii aduse de vânt pe carosabil, iar autoritățile iau în calcul să închidă din nou un sector de drum, din cauza rafalelor care reduc vizibilitatea. Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că principala problemă în acest moment este vântul, care antrenează zăpada de pe câmp și o aduce în valuri pe șosele, deși ninsoarea s-a oprit.

Potrivit reprezentantului CNAIR, la momentul intervenției sale televizate, singurul drum închis era DN 65E, într București și Roșiori.

„În acest moment doar DN 65E, aproximativ 20 de kilometri între București și Roșiori este închis. Avem deja acolo o freză care acționează pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil. Știți că acolo a fost viscolul. Viscolul s-a mai potolit, acum se poate interveni. Urmează să vină o altă freză, o altă freză care să intervenă și așa pentru a îndepărta cantitățile mari de zăpadă, după care vor intra în acțiune lamele care vor elibera practic carosabilul de resturile de zăpadă”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

El a avertizat însă că rafalele de vânt continuă să aducă zăpadă de pe câmp pe carosabil, reducând vizibilitatea.

„Dar mai avem o problemă, deși zăpada s-a oprit, mai avem o problemă cu aceste rafale de vânt care aduc din câmp zăpadă în valuri, ca să spunem așa, și întrerup vizibilitatea. Și pe DN51, fenomenul este atât de puternic între Zimnicea și Piatra încât ne punem problema să închidem drumul. Deși nu este zăpadă pe drum, nu se mai poate circula din cauza acestor rafale de vânt cu zăpadă”, a spus Alin Șerbănescu.

Șeful CNAIR a avertizat și asupra riscului de formare a poleiului.

„Deocamdată problema cea mai mare este dată de vânt, dar urmează în perioada următoare, se poate agrava situația în sensul în care, deși nu este zăpadă, dacă apar precipitații, poate să face polei”, a conchis acesta.

Județul Teleorman este sub cod galben de vânt puternic până diseară la ora 20.

Ce drumuri mai sunt afectate

La ora 14:45, Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul rutier era oprit pe două drumuri naționale din județul Teleorman: DN 65E, pe sectorul Roșiori de Vede – Furculești și DN 51A, pe sectorul Zimnicea – Piatra.

Poliția Română a semnalat și aglomerație pe DN 1, pe sensul de urcare dinspre Ploiești spre Brașov, între Comarnic și Bușteni. Pe sensul opus, circulația era îngreunată în stațiunile Azuga și Bușteni.

Trafic intens era înregistrat și pe DN 7 Pitești – Sibiu, în localitățile Bascov, Dedulești, Călimănești și Căciulata, în ambele direcții.

Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Bacău, traficul se desfășura preponderent pe carosabil uscat, fără precipitații, dar în condiții de vânt lateral puternic.