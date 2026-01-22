„Viteze de date de până la 6 Tb/s oriunde pe Pământ”. Ce promite noua rețea de comunicaţii a lui Bezos, care va avea mii de sateliţi în spaţiu, precum rivalul Starlink al lui Musk

Compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, Blue Origin, şi-a anunţat miercuri planul de a transporta pe orbita joasă a Pământului 5.408 de sateliţi ce vor forma o nouă reţea de comunicaţii care va acorda servicii centrelor de date, guvernelor dar şi sectorului privat, pătrunzând astfel pe piaţa constelaţiilor satelitare de comunicaţii ce este dominată în prezent de compania SpaceX a rivalului lui Bezos, Elon Musk.

Implementarea sateliţilor este planificată să înceapă în ultimul trimestru al anului 2027, a anunţat compania Blue Origin, adăugând că reţeaua este proiectată să aibă „viteze de date de până la 6 Tb/s oriunde pe Pământ”, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Această viteză, posibilă datorită comunicaţiilor optice planificate ale sateliţilor, este extremă conform standardelor consumatorilor şi ar face ca reţeaua să fie esenţială pentru procesarea datelor şi programele guvernamentale la scară largă. Blue Origin a declarat că reţeaua este menită să deservească un număr maxim de aproximativ 100.000 de clienţi.

Dezvăluirea proiectului TeraWave coincide cu o grabă a industriei spaţiale de a construi centre de date în spaţiu care să poată satisface cererea tot mai mare de procesare a datelor prin inteligenţă artificială „la scară largă”, care pe Pământ necesită o energie şi resurse imense pe măsură ce adoptarea tehnologiei se extinde.

Reţeaua planificată adaugă o altă constelaţie de sateliţi legată de Bezos, preşedinte executiv al Amazon, care se află într-o „fază incipientă” de implementare a Leo – o reţea numită anterior Proiectul Kuiper – ce va implica 3.200 de sateliţi care vor furniza internet consumatorilor şi companiilor.

Reţeaua Starlink a lui Musk, formată din aproximativ 10.000 de sateliţi, este cea mai avansată în cadrul efortului global de a amplasa infrastructura de internet în spaţiu, unde roiurile de sateliţi pe orbită joasă oferă mai multă securitate şi viteze de conectare mai mari decât sateliţii tradiţionali, unitari, aflaţi mai departe în spaţiu.

CEO-ul SpaceX a declarat că intenţionează să construiască centre de date în spaţiu, completând reţeaua Starlink, în timp ce Bezos a prezis că astfel de centre spaţiale vor fi comune pe orbită în următorii 10 până la 20 de ani.

Deosebirea de Starlink

Starlink, care a raportat peste şase milioane de clienţi în cel puţin 140 de ţări, vizează consumatorii individuali, companiile, guvernele şi, cu varianta sa Starshield, agenţiile naţionale de securitate din SUA. Amazon Leo, cu 180 de sateliţi în spaţiu până în prezent, are o strategie similară pentru clienţi.

Câteva companii chineze implementează rapid reţele de sateliţi similare pentru a se ridica la nivelul Starlink, care s-a dovedit a fi esenţial pentru comunicaţiile la distanţă şi în conflictele geopolitice.

China dezvoltă de asemenea noi rachete reutilizabile care pot lansa mii de astfel de sateliţi în următorii ani la costuri mai mici, un drum deschis tot de compania SpaceX a lui Elon Musk, prin racheta reutilizabilă Falcon 9.

Racheta reutilizabilă New Glenn a companiei Blue Origin, care a fost lansată de două ori, va fi probabil o parte vitală a implementării constelaţiei TeraWave.

Spre deosebire de Starlink, reţeaua TeraWave pare a fi însă inaccesibilă consumatorilor individuali, conform companiei Blue Origin.

„Ce face TeraWave diferit? Este conceput special pentru clienţii business”, a declarat Dave Limp, CEO al Blue Origin, pe reţeaua X.