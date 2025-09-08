Vizită „incognito” în România a președintelui unei importante țări din Europa Centrală. „În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la Primăria Craiova”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a efectuat o vizită neoficială, ținută secretă, în Craiova, în urmă cu două săptămâni, a anunțat luni edilul orașului, Lia Olguța Vasilescu.

„În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la Primăria Craiova spunând ca urmează să ajungă în oraș o echipă de la televiziunea națională din Cehia și vrea niște recomandări turistice. Cum ne-am obișnuit cu astfel de vizite (tocmai ce a plecat o echipă de la televiziunea națională din Grecia), nu ni s-a părut nimic ciudat”, a scris Lia Olguța Vasilescu, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, la care a alăturat și două fotografii care îl arată pe liderul ceh.

„Colegii noștri au fost apoi sunați de la televiziunea cehă, am crezut noi, care au spus exact unde vor să ajungă, centrul vechi și Parcul Romanescu și nu au acceptat să îi însoțească cineva din partea noastră, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat”, a povestit edilul, în postare.

„Solicitau doar sprijin în caz că ar avea nevoie de ceva, ceea ce, desigur, au fost asigurați că vor primi”, a adăugat ea.

„Azi dimineață am aflat că nu echipa tv a fost în Craiova, ci președintele Cehiei, Petr Pavel. Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm să îi fi plăcut orașul!”, a încheiat Lia Olguța Vasilescu.

De altfel, luni au început să circule pe rețelele de socializare și imagini video care îl suprind pe liderul ceh pe străzile din Craiova.

Ia să-mi ziceți voi, pe cine vedeți în imaginile astea! Pe cine? pic.twitter.com/xxozwsmaEY — 🇷🇴 doratul – little bastard 🇺🇦 (@dorulets) September 8, 2025

Petr Pavel este un general în retragere și fost comandant de top al NATO, în vârstă de 63 de ani, care a ajuns președintele acestei importante țări din Europa Centrală, în urma alegerilor din ianuarie 2023, când a obținut o victorie zdrobitoare în fața fostului premier Andrej Babis, pe fondul disputelor privind continuarea ajutorului pentru Ucraina în războiul cu Rusia.