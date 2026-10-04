Vizită la Kiev sub atacurile Moscovei. Pod bombardat la sosirea cancelarului german: „Mașinăria de război a Rusiei ne va lovi și pe noi”

În timp ce cancelarul german Friedrich Merz sosea la Kiev pentru a anunța un ajutor masiv de 1,35 miliarde de euro destinat armatei și rețelei energetice, Moscova a transformat în realitate amenințarea prin care avertiza delegațiile străine că „își pun viețile în pericol”. Un pod din Kiev a fost bombardat duminică dimineață.

Un atac aerian rus a lovit Podul de Nord din capitala ucraineană Kiev, în momentul în care cancelarul german a sosit în oraș, potrivit Reuters, care l-a citat pe primarul Vitali Kliciko.

Atacul a lovit carosabilul podului, care fusese deja ținta unei lovituri cu dronă în cursul zilei de sâmbătă, a precizat primarul din Kiev. Cu o zi în urmă, Kliciko declarase că orașul se află într-o „situație foarte dramatică” din cauza atacurilor rusești care lovesc sistematic infrastructura critică, logistica și locuințele.

Raidul a urmat loviturilor rusești lansate la mijlocul săptămânii asupra Podului de Sud, atacuri în urma cărora Consiliul de apărare al Kievului a organizat, vineri, o ședință de criză.

În ciuda riscurilor de securitate admise de oficialii ucraineni și sfidând avertismentul direct al Moscovei, care spunea că delegațiile străine „își pun viața în pericol”, cancelarul german a sosit duminică dimineață la Kiev pentru a-și manifesta sprijinul față de președintele Volodimir Zelenski.

Friedrich Merz: Mașina de război a Rusiei trebuie oprită

Friedrich Merz a venit cu trenul în capitala Ucrainei, însoțit de directori executivi ai unor companii germane din domeniul apărării. El a avut un mesaj ferm pentru Rusia.

„Am venit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare”, a declarat Merz, menționând că forțele ruse bombardează orașe, clădiri rezidențiale și centrale termice. „Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașina sa de război se va întoarce împotriva noastră.”

Mertz urmează să anunțe un pachet de măsuri de sprijin în valoare de 1,35 miliarde de euro. Acest ajutor include 1 miliard de euro ca asistență militară directă și 350 de milioane de euro alocate de urgență pentru reparații în sectorul energetic.

De asemenea, în cadrul acestei vizite făcute alături de ministra economiei, Katherina Reiche, se finalizează un acord pentru producția comună de armament direct pe teritoriul ucrainean.

Parteneriatul strategic cu firme germane de top precum Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence și Quantum Systems prevede livrarea rapidă a 1.000 de drone de interceptare „Strila”, dar și dezvoltarea de arme cu o rază de acțiune de peste 1.000 km.

Pe lângă sprijinul defensiv, cancelarul va solicita oficialilor de la Kiev progrese clare în reformele solicitate de Uniunea Europeană, insistând pe intensificarea luptei împotriva corupției.

Zelenski vorbește despre o „nouă doctrină” a Rusiei

Bombardamentele sistematice asupra podurilor din ultimele zile reflectă o schimbare majoră de strategie din partea Moscovei. Președintele Volodimir Zelenski a avertizat recent că serviciile secrete au obținut documente care arată o „nouă doctrină” de atac ordonată direct de Vladimir Putin.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia intenționează să lovească o gamă mult mai mare de ținte civile și de infrastructură înainte de iarnă pentru a pune presiune pe cetățeni să părăsească capitala.

De cealaltă parte, Moscova susține că podurile vizate erau utilizate pentru transferul de trupe ucrainene, iar atacurile reprezintă o replică la loviturile Kievului asupra sectorului energetic rus.

Ucraina spune că va răspunde acestor acțiuni prin intensificarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol care finanțează războiul Kremlinului.

„Trebuie să răspundem în orice fel. La atacurile lor asupra energiei noastre, trebuie să răspundem asupra energiei lor. În primul rând, rafinăriile de petrol: ceea ce le aduce bani pentru acest război”, a declarat Zelenski în limba engleză. „Dar nu vom răspunde, desigur, exact ca ei, asupra vreunor obiective civile”, a continuat liderul ucrainean.