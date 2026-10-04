Momentul în care o dronă rusească lovește Podul de Nord din Kiev, chiar în timpul vizitei cancelarului german

O filmare realizată duminică dimineață la Kiev arată o explozie masivă pe carosabil, în timp ce podul era plin de mașini. Atacul a avut loc în momentul sosirii în capitală a cancelarului german Friedrich Merz.

Loviturile au provocat o coloană uriașă de flăcări și fum negru pe carosabil, potrivit cadrelor video înregistrate în timp ce autovehiculele încă traversau Podul de Nord din Kiev, scrie CNN.

Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a declarat pe Telegram că două persoane au fost rănite în urma atacului rusesc. Imaginile cu atacul au fost publicate pe Youtube de mai multe canale locale de monitorizare.

Acesta este al doilea atac care a vizat Podul de Nord în doar două zile. Anterior, în cursul zilelor de joi și vineri, Podul de Sud care deservește transportul terestru și rețeaua de metrou a orașului a fost lovit de cinci ori în mai puțin de 24 de ore.

Atacul de duminică s-a produs în timp ce Friedrich Merz se afla în vizită la Kiev alături de ministra pentru Afaceri Economice și Energie, Katarina Reiche. Delegația germană a sosit în Ucraina în ciuda avertismentelor transmise sâmbătă de Rusia, potrivit cărora vizitatorii străini și demnitarii aflați în capitala ucraineană nu sunt în siguranță pe fondul valului de lovituri și „își pun viața în pericol”.

„Ucraina se confruntă cu săptămâni decisive în perioada următoare”, a scris Merz pe X. „De aceea, m-am deplasat astăzi la Kiev cu următorul mesaj: Puteți conta pe noi.”

Președintele Volodimir Zelenski și Merz pun la punct un parteneriat important în domeniul apărării și al industriei, în cadrul căruia cele două țări vor finaliza un acord privind producția de drone și rachete.

De asemenea, se așteaptă ca Berlinul să aloce 1 miliard de euro sub formă de ajutor militar și 350 de milioane de euro pentru repararea infrastructurii energetice avariate a Ucrainei, au declarat oficiali ai guvernului german.

Zelenski a avertizat că nevoile defensive ale Ucrainei sunt în creștere pe fondul intensificării campaniei aeriene a Rusiei, în cadrul căreia Moscova a lansat drone de tip Shahed, de mare viteză și propulsate cu reacție, capabile să ocolească sistemele tradiționale de apărare aeriană ale Kievului.