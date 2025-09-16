Vizită surpriză la Casa Albă a unei lidere a partidului de extremă dreapta AfD din Germania. Principalul subiect de discuție

Beatrix von Storch, vicepreședinta partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a purtat discuții la Casa Albă săptămâna aceasta, au declarat pentru Politico două persoane familiarizate cu acest subiect.

Despre întâlnire a scris și publicația germană Handelsblatt.

Vizita, observă Politico, evidențiază relația înfloritoare dintre AfD și administrația Trump, după ce vicepreședintele JD Vance și-a exprimat sprijinul pentru acest partid la scurt timp după preluarea funcției, la începutul anului.

Von Storch a fost însoțită la Casa Albă de Joachim Paul, un politician AfD din landul Renania-Palatinat din vestul Germaniei, care candidează la funcția de primar în orașul Ludwigshafen, dar a fost eliminat de pe lista electorală în urma unor dispute juridice.

Cei doi s-au întâlnit cu oficiali ai Consiliului Național de Securitate al SUA, ai Departamentului de Stat și ai biroului lui Vance, au declarat sursele. Un oficial al AfD a declarat sub anonimat că cei doi nu s-au întâlnit totuși cu vicepreședintele.

Un oficial al Casei Albe a confirmat întâlnirea și a declarat că la ea au participat reprezentanți ai Consiliului Național de Securitate, ai biroului vicepreședintelui și ai Departamentului de Stat.

Despre democrație și alegeri

Discuțiile s-au concentrat pe participarea democratică și procedurile electorale din Germania, potrivit oficialilor AfD și ai Casei Albe.

Joachim Paul, a cărui candidatură a fost respinsă de un tribunal german la începutul acestui an, a fost prezentat ca un studiu de caz pentru ceea ce AfD descrie drept restrângerea libertăților politice în Germania.

Motivul invocat de tribunalul german a fost îndoiala cu privire la loialitatea sa față de Constituție. Curtea Administrativă Superioară din Koblenz a confirmat excluderea acestuia de pe lista eletorală.

Un oficial al AfD a declarat că interlocutorii americani au furnizat materiale de referință privind legea electorală și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea impunerii de restricții asupra libertății de exprimare.

Sursa din interiorul AfD a afirmat că americanii nu acceptă limitarea libertății de exprimare și că, dacă s-ar întâmpla ceva similar în SUA, candidații nu ar putea fi pur și simplu eliminați de pe liste.

Vizita a primit sprijinul consiliului național și a grupului parlamentar al AfD, au spus sursele. Von Storch și Paul vor rămâne la Washington încă câteva zile pentru întâlniri de follow-up, inclusiv la Departamentul de Stat.

Susținerea lui JD Vance pentru AfD

Administrația Trump și-a semnalat deja afinitatea pentru AfD.

La Conferința de securitate de la München din februarie, aceeași în care a criticat anularea alegerilor din România, JD Vance a stârnit uimire când a pus la îndoială „cordonul sanitar” politic al Germaniei împotriva AfD, un acord politic între alte forțe politice de a nu include partidul de extremă dreapta în guvernare.

Partidele mainstream spun că politica are scopul de a evita repetarea perioadei naziste din istoria țării.

Într-un discurs axat pe reprezentarea democratică, Vance a susținut că excluderea partidului de extremă dreapta din dialog subminează legitimitatea alegătorilor.

Mai târziu, la München, Vance a făcut un pas mai departe, organizând o întâlnire cu co-lidera AfD, Alice Weidel.