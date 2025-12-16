Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, vrea reducerea sentinței de 10 ani de închisoare. Instanța supremă judecă astăzi cererea de recurs în casaţie

Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis în august 2023 doi studenți în apropiere de 2 Mai, a făcut recurs în casație împotriva condamnării definitive la 10 ani de închisoare și a cerut ca pedeapsa să-i fie redusă. Calea extraordinară de atac se judecă astăzi, 16 decembrie, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie analizează, marţi, o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, depusă de către avocaţii lui Vlad Pascu, după ce Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat definitiv pe tânăr la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă şi mai multe infracţiuni rutiere, în cazul accidentului din 2 Mai, transmite News.ro.

Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia instanţei supreme va fi definitivă. Avocații lui Vlad Pascu spun că acesta ar trebui să beneficieze de o reducere a pedepsei după ce l-a denunțat pe Tudor Duma, zis Maru, de la care își procura droguri.

La finalul lunii ianuarie, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia. A primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani și 8 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, 3 ani și 4 luni de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru părăsirea locului accidentului. Instanța a hotărât o pedeapsă cumulată de 10 ani de închisoare.

Pe 21 august, Curtea de Apel Constanţa a menţinut decizia instanţei de fond.

Tragedia de la 2 Mai

În 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai, Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, care au murit pe loc, aveau 20 și, respectiv, 21 de ani și erau studenți la Facultatea de Geografie a Universității București.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Accidentul a scos la iveală detalii revoltătoare. Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori – cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri, deși i-au fost găsite droguri în mașină, iar autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. La mai puțin de o oră, Vlad Pascu a provocat accidentul.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.