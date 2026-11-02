Ordinul dat de Putin după ce dronele ucrainene au început să lovească un domeniu-cheie, în care Rusia se află cu 9 luni în urma Chinei și SUA

Proprietarii ruși ai centrelor de date private vor fi obligați să rezerve 10% din capacitatea acestora pentru a contribui la menținerea funcționării infrastructurii IT a țării, stabilește un decret semnat luni de președintele Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Acest mecanism ar permite autorităților ruse să acceseze rapid capacitatea disponibilă a centrelor de date, dacă este necesar.

Centrele de date rusești au devenit ținte ale atacurilor cu drone ucrainene în ultimele săptămâni, facilitățile operate de companiile din domeniul tehnologiei Yandex și Sberbank fiind lovite în luna octombrie.

Putin a dat instrucțiuni Ministerului Dezvoltării Digitale să realizeze un inventar al capacității disponibile și al suprafeței utile din centrele de date aflate în proprietate privată de pe întreg teritoriul Rusiei.

O comisie guvernamentală specială, care urmează să fie înființată în temeiul decretului, va fi împuternicită să dispună punerea la dispoziție a capacității rezervate, operatorii fiind obligați să asigure accesul în termen de 24 de ore de la luarea unei astfel de decizii.

Decretul permite, de asemenea, utilizarea temporară a centrelor de date situate în străinătate, sub rezerva aprobării de către serviciul de securitate FSB.

Centru de date deţinut de Sberbank, lovit în octombrie de dronele ucrainene

Pe 14 octombrie, dronele ucrainene au lovit cel mai mare centru de date din Rusia, în cadrul unei serii de atacuri care par să vizeze ambiţiile Moscovei de a dezvolta capacităţi ruseşti de inteligenţă artificială la acelaşi nivel cu cele ale SUA şi Chinei, a relatat anterior Reuters.

Atacul de atunci asupra centrului de date din Balakovo, deţinut de Sberbank, cea mai mare bancă şi companie de tehnologie din ţară, a urmat celor trei atacuri, derulate cu o săptămână înainte, asupra centrelor de date deţinute de grupul tehnologic rus Yandex.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. În acelaşi timp, toate sistemele şi serviciile Sberbank funcţionează normal şi fără întreruperi”, le-a spus reporterilor Aleksandr Vediahin, prim-adjunct al directorului general al Sberbank.

Agenţia de ştiri de stat RIA Novosti a scris în 2024 că centrul Sberbank, lovit la mijlocul lunii octombrie, urma să găzduiască cel mai mare supercomputer din Rusia, care este programat să intre în funcţiune în 2027.

Centrele de date ale Yandex, atacate anterior, găzduiau toate cele trei supercomputere operaţionale ale respectivei companii. Nici Yandex, nici Sberbank nu au precizat dacă supercomputerele, utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială, au fost avariate în urma atacurilor ucrainene.

Alături de Yandex, principalul său rival pe piaţa internă, Sberbank este liderul rus în dezvoltarea AI. Piaţa internă este împărţită între modelul GigaChat al Sberbank şi YandexGPT.

Ambele companii au investit masiv în dezvoltarea modelelor lor, dar se află cu până la nouă luni în urma liderilor mondiali din Statele Unite şi China, conform propriilor estimări ale Sberbank, parţial din cauza sancţiunilor occidentale care împiedică accesul Rusiei la cele mai avansate componente hardware.

„Este clar cu ce dificultăţi ne confruntăm la achiziţionarea de unităţi moderne de procesare grafică. Atât noi, cât şi Yandex suferim din această cauză”, a declarat, pe 29 septembrie Gherman Gref, directorul general al Sberbank, calificând acest aspect drept principalul motiv pentru care Rusia rămâne în urma Statelor Unite şi a Chinei în domeniul AI.

Sberbank poartă discuţii pentru a achiziţiona procesoare de la producători chinezi, dar într-un interviu acordat Reuters pe 3 iunie, Vediahin a afirmat că monopolul producătorului american de cipuri Nvidia asupra platformei sale software CUDA, care a devenit un standard al industriei AI, reprezintă o problemă şi mai mare.

Yandex a afirmat anterior că supercomputerele sale funcţionau pe cipuri Nvidia A100, un model lansat în 2020 şi înlocuit de atunci de cipurile H100, mai avansate.

Sberbank dispune de două supercomputere funcţionale. Cel mai avansat dintre acestea, denumit Christofari Neo, care ocupă locul 167 în clasamentul Top 500 al celor mai puternice supercomputere din lume, se află la Moscova şi are la bază cipuri Nvidia A100.

Cel mai avansat supercomputer al Yandex, Cervonenkis, ocupă locul 101 în acelaşi clasament.

Expertul IT Mihail Klimarev declara, pentru Reuters, că înlocuirea cipurilor ar putea dura mult timp din cauza sancţiunilor occidentale, în timp ce avarierea supercomputerelor ar putea afecta industria rusă a AI, care a suferit deja din cauza sancţiunilor.

„Echipamentele sunt importate, dar acest lucru se face la un cost ridicat, pe căi indirecte. Mai întâi, trebuie să negociezi pentru ca cineva să fie dispus să ţi le vândă şi să nu se teamă de sancţiuni”, a spus el.

Kievul afirmă că ripostează la atacurile ruseşti asupra propriilor centre de date. Ambele ţări şi-au atacat reciproc rafinăriile, centralele electrice, porturile şi companiile de comerţ electronic.

Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a declarat, tot în octombrie, că se află în discuţii cu armata privind protejarea centrelor de date, în timp ce unii parlamentari au solicitat mutarea acestora în subteran, unde se presupune că echipamentele vor fi la adăpost în fața dronelor.