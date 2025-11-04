Vladimir Putin a promulgat o lege care prevede recrutarea obligatorie în armată pe tot parcursul anului

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți o lege privind introducerea încorporării în forțele armate ruse pe tot parcursul anului. Conform legii aprobate de parlamentul rus la sfârșitul lunii noiembrie, începând cu anul viitor activitățile de încorporare pentru armată vor avea loc din 1 ianuarie până în 31 decembrie, nu doar în timpul campaniilor sezoniere, ca în prezent, relatează The Moscow Times.

Trimiterea noilor recruți în unități militare va continua să se facă la fel ca până acum – între 1 aprilie și 15 iulie, respectiv între 1 octombrie și 31 decembrie – în perioadele de încorporare din primăvară și toamnă. Totuși, comisiile de recrutare și comisiile medicale din birourile militare vor funcționa pe tot parcursul anului.

Legea stabilește de asemenea un termen maxim de 30 de zile pentru prezentarea la biroul militar după ce citația electronică este introdusă în registru. În plus, dacă recrutul și-a pierdut dreptul la amânare sau nu a primit citația până la începerea perioadei sezoniere de trimitere în armată, acesta este obligat să se prezinte din proprie inițiativă la biroul militar în termen de două săptămâni de la începutul acelei perioade, pentru verificarea datelor.

În același timp, comisiile de recrutare pot lua decizii privind amânarea sau scutirea de la recrutare și în lipsa recrutului. Legea introduce și noi termene pentru depunerea cererilor de înlocuire a serviciului militar cu serviciul civil alternativ.

Care ar fi miza noii legi promulgate de Vladimir Putin

Autorii amendamentelor – președintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, generalul în retragere Andrei Kartapolov, și prim-adjunctul său, Andrei Krasov – susțin că noile măsuri vor permite „distribuirea uniformă a sarcinii” asupra birourilor militare și „îmbunătățirea calității recrutării”.

Jurnaliștii de la site-ul The Moscow Times, ce operează în afara Rusiei pentru a eluda cenzura impusă de Kremlin, notează că, în realitate noul sistem „înseamnă activitate permanentă a birourilor militare, ceea ce creează condiții pentru desfășurarea continuă de razii, înmânarea de citații și exercitarea de presiuni asupra recruților pe tot parcursul anului”.

Putin a promulgat această lege la doar o zi după ce cele două camere reunite ale parlamentului rus au aprobat un proiect separat privind crearea unor unități militare alcătuite din rezerviști angajați prin contract și destinate exclusiv apărării infrastructurilor critice ale Rusiei, amenințate de atacurile ucrainene cu drone.

Val de măsuri luate de Rusia pentru

La jumătatea lunii octombrie, guvernul rus a aprobat de asemenea un proiect de lege care îi va permite președintelui Vladimir Putin să apeleze la rezerviști nu numai în timp de război sau al mobilizării oficiale.

Acest lucru va permite mobilizarea a până la 2 milioane de persoane pentru nevoile armatei, a declarat pentru RTVI vicepreședintele Comisiei de Apărare de Dumei de Stat, Alexei Juravliov.

„Noi ducem o luptă reală și de amploare, dar oficial nu a fost declarat război. Aceste subtilități juridice limitau posibilitatea de manevră a Ministerului Apărării, iar acum ele au fost eliminate”, a mai spus deputatul rus.

Analiștii de la Instititul pentru Studiul Războiului din SUA apreciau la momentul respectiv că prin acest proiect de lege Kremlinul a ridicat restricții cheie privind utilizarea rezerviștilor în luptă, deschizând calea pentru desfășurarea lor în războiul din Ucraina.

Schimbarea va permite probabil Kremlinului să desfășoare în luptă rezerviști activi mai rapid decât era posibil în cadrul mecanismului anterior, care necesita o declarație formală de război sau un ordin de mobilizare.

Serviciile de informații ucrainene, citate într-un articol publicat de Politico luna trecută, estimau că Rusia a pierdut în Ucraina peste 280.000 de militari de la 1 ianuarie 2025 și peste un milion de la începutul invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Estimarea include atât militarii uciși, cât și pe cei răniți, dați dispăruți sau capturați.