Vladimir Putin amenință că și Rusia va face teste nucleare dacă SUA reia testarea. Ordinul dat oficialilor ruși

Președintele Vladimir Putin le-a ordonat, miercuri, oficialilor de top din Rusia să elaboreze propuneri cu privire la o eventuală reluare a testării de armament nuclear, după ce omologul său american, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută că SUA va reîncepe testele de acest gen, transmite Reuters.

Liderul rus a convocat miercuri Consiliul de Securitate.

Putin le-a ordonat ministerelor apărării și afacerilor externe și serviciilor de securitate „să adune informații în această privință” și să facă „propuneri cu privire la posibila începere a lucrărilor de pregătire a testelor cu arme nucleare”, notează și AFP.

El susține că Rusia și-a respectat întotdeauna cu strictețe obligații asumate prin Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (CTBT), dar că, dacă SUA sau orice altă putere nucleară va testa astfel de arme, și Rusia va face același lucru.

Ministrul apărării, Andrei Belousov, i-a spus lui Putin că declarațiile și acțiunile SUA înseamnă că este „recomandabil” ca și Rusia „să se pregătească pentru teste nucleară pe scară largă”.

Belousov a spus că poligonul de testare pe care îl are Rusia în zona arctică, în Novaya Zemlya, ar putea găzdui asemenea teste într-un timp scurt.

„Instruiesc Ministerul de Externe, Ministerul Apărării… serviciile speciale și agențiile civile relevante să facă tot posibilul pentru a colecta informații suplimentare în această privință, pentru a le analiza în cadrul Consiliului de Securitate și pentru a face propuneri convenite cu privire la posibila începere a lucrărilor de pregătire a testelor cu arme nucleare”, a declarat Vladimir Putin.

SUA a efectuat ultimul test nuclear în 1992, China și Franța în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990. Rusia post-sovietică, care a moștenit arsenalul nuclear sovietic, nu a făcut niciodată acest lucru, potrivit Reuters.

Trump a anunța că SUA va „face câteva teste”

Președintele american a anunțat recent că a ordonat armatei să reia procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani.

„Vom face câteva teste, da, și alte țări fac la fel. Dacă ele le fac, le vom face și noi”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, în 31 octombrie, răspunzând unei întrebări adresate de AFP.

Duminică, 2 noiembrie, secretarul american pentru Energie a spus că testele nucleare ordonate de președintele american Donald Trump nu vor implica, deocamdată, explozii nucleare.

„Cred că testele despre care vorbim acum sunt teste de sistem”, a spus Wright într-un interviu pentru Fox News. „Nu este vorba despre explozii nucleare, ci despre ceea ce numim explozii necritice”, a adăugat oficialul.

Testarea implică toate celelalte părți ale unei arme nucleare, pentru a verifica dacă funcționează și pot declanșa o explozie nucleară, a mai spus secretarul american pentru Energie, al cărui departament este responsabil cu testarea armelor nucleare americane.

Testele vor fi efectuate pe sisteme noi, pentru a se asigura că armele nucleare de înlocuire sunt mai performante decât cele anterioare, a declarat Wright în emisiunea „The Sunday Briefing” de la Fox News