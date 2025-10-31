Trump, despre reluarea testelor nucleare: „Dacă alte țări le fac, le vom face și noi”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor efectua teste nucleare dacă și alte țări o vor face, menținând însă ambiguitatea în privința tipului de teste la care se referă.

„Vom face câteva teste, da, și alte țări fac la fel. Dacă ele le fac, le vom face și noi”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, răspunzând unei întrebări adresate de AFP.

Trump a anunțat joi că a ordonat armatei americane să reia imediat procesul de testare a armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, o decizie care pare a fi un mesaj adresat puterilor nucleare rivale, China și Rusia, notează Reuters.

Liderul de la Casa Albă a făcut acest anunț pe rețeaua Truth Social, în timp ce se afla la bordul elicopterului prezidențial Marine One, în drum spre o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, la Busan, Coreea de Sud, pentru o rundă de negocieri comerciale.

Nu este clar dacă Trump s-a referit la teste cu explozii nucleare, care ar trebui efectuate de Administrația Națională pentru Siguranță Nucleară, sau la testarea în zbor a rachetelor cu capacitate nucleară.

Nicio putere nucleară – cu excepția Coreei de Nord, care a făcut-o ultima dată în 2017 – nu a mai efectuat teste nucleare explozive de peste 25 de ani.