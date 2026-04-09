Vladimir Putin anunță armistițiu de Paște în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a dispus o încetare a focului în Ucraina pe perioada Paștelui, conform anunțului făcut joi seară de Kremlin, după ce și Kievul propusese o pauză a ostilităților militare în timpul sărbătorii din acest weekend.

Kremlinul susține că pauza va fi valabilă începând de sâmbătă, 11 aprilie, de la 16:00 (ora Moscovei coincide cu ora României), și „până la sfârșitul zilei de 12 aprilie”, potrivit comunicatului citat de Euronews.com.

Anunțul făcut joi seară de Kremlin vine în contextul în care Ucraina propusese o suspendare a atacurilor care vizează infrastructura din sectorul energiei. Propunerea a fost transmisă Rusiei prin intermediul SUA, a precizat președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj video de luni seară.

„Dacă Rusia este gata să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, vom fi gata să răspundem la fel”, a afirmat Zelenski. „Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor”, a adăugat el.

Vladimir Putin anunțase o încetare a focului și cu ocazia Paștelui trecut, pentru 30 de ore, însă cele două părți s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului.

Negocierile de pace, amânate din cauza războiului din Iran

Ultimele discuții de pace tripartite dintre Rusia, Ucraina și SUA au avut loc luna trecută, înainte ca SUA și Israel să lanseze războiul împotriva Iranului în 28 februarie. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la amânarea următoarei runde de discuții.

Miercuri, pe fondul armistițiului anunțat de Trump în războiul împotriva Iranului, Kremlinul a declarat că Rusia speră ca SUA să aibă acum timpul și posibilitatea necesare pentru reluarea negocierilor de pace trilaterale privind Ucraina, potrivit Reuters.

„Sperăm că, în viitorul apropiat, (SUA) vor avea mai mult timp și mai multe oportunități de a se întâlni într-un format trilateral”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.