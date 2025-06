Vladimir Putin, discuții cu liderii Iranului și Israelului, după atacurile israeliene de vineri

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat vineri atât cu omologul său iranian, căruia i-a transmis că Moscova condamnă acțiunile Israelului împotriva Iranului, cât și cu premierul israelian, căruia i-a spus că problemele referitoare la programul nuclear al Teheranului pot fi rezolvate doar prin diplomație, relatează Reuters.

Conform Kremlinului, Putin i-a spus președintelui din Iran, Masoud Pezeshkian, că Rusia „condamnă acțiunile întreprinse de Israel cu încălcarea Cartei ONU”. Totodată, liderul rus a transmis condoleanțe pentru cei uciși în atacurile israeliene.

Într-o conversație separată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin „a subliniat importanța revenirii la procesul de discuții și a rezolvării tuturor problemelor legate de programul nuclear al Iranului strict prin mijloace politice și diplomatice”, mai notează Kremlinul.

Kremlinul susține că Rusia va rămâne într-un contact strâns atât cu Iranul, cât și cu Israelul.

Discuția dintre Vladimir Putin și cei doi lideri a avut loc în contextul în care, în noaptea de joi spre vineri, Israelul a atacat instalațiile nucleare ale Iranului, fabricile iraniene de rachete balistice și pe comandanții militari iranieni, în ceea ce a descris a fi începutul unei operațiuni menite să împiedice Teheranul să construiască o bombă atomică.

În vreme ce avioanele israeliene F-35, F-15 și F-16 lansau raid după raid asupra țintelor din Iran, dronele kamikaze plantate din timp de Mossad lângă capitala Teheran loveau lansatoarele de rachete. Urmează, cel mai probabil, noi raiduri israeliene, dar și un răspuns dur al Iranului, iar următoarele zile vor arăta ce țară s-a pregătit mai bine pentru această confruntare, scriu The Economist, New York Times și Times of Israel.

Potrivit BBC, vineri seară au avut loc noi lovituri israeliene în Iran.