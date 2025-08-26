„Vladimir Putin greșește complet”: Cum se apără regizorul Woody Allen după ce le-a spus rușilor că ar face un film în țara lor

Regizorul american Woody Allen a răspuns comentariilor dure făcute la adresa sa de către guvernul Ucrainei după ce a decis să participe la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, weekendul trecut, relatează Meduza.

„În ceea ce privește conflictul din Ucraina, cred cu tărie că Vladimir Putin greșește complet”, a declarat Allen într-un comunicat transmis agenției Associated Press. „Războiul pe care l-a provocat este îngrozitor. Dar, indiferent ce au făcut politicienii, nu simt că întreruperea conversațiilor artistice este vreodată o modalitate bună de a ajuta”, a mai spus el.

Allen, în vârstă de 89 de ani, a participat duminică la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova prin videoconferință, într-o sesiune moderată de regizorul Fiodor Bondarciuk.

Ce a spus Woody Allen la Festivalul Internațional de Film de la Moscova

Multiplu laureat al Premiilor Oscar, Allen a lăudat cinematografia rusă în timpul intervenției sale și a spus că ar dori să facă un film în Rusia, dacă ar avea ocazia.

„Am fost la Moscova și la Sankt Petersburg. Mi-a plăcut întotdeauna cinematografia rusă. Am avut plăcerea să-l întâlnesc pe Serghei Bondarciuk cu câțiva ani în urmă, la New York. Am văzut filmul rusesc Război și pace, care durează aproape șapte ore. L-am urmărit într-o singură zi”, a declarat Allen, potrivit unei traduceri a agenției ruse RIA Novosti.

Allen se referea la adaptarea în patru filme a romanului Război și pace al lui Lev Tolstoi, din 1869, realizată în 1965 de către tatăl lui Fiodor Bondarciuk, Serghei Bondarciuk. Filmul a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin.

„Dacă ar exista propuneri similare, m-aș așeza să mă gândesc despre ce ar putea fi scenariul – despre cât de bine te simți la Moscova și la Sankt Petersburg”, a spus Allen.

Ce a spus Ucraina despre participarea regizorului american la festivalul de la Moscova

Într-o declarație publicată luni pe rețelele sociale, Ministerul de Externe ucrainean a descris apariția acestuia la festival drept o „rușine și o insultă” la adresa celor uciși în urma războiului din Ucraina.

„Este o ruşine şi o insultă adusă victimelor actorilor şi regizorilor ucraineni care au fost ucişi sau răniţi de criminalii de război ruşi în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, a declarat luni Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei într-un comunicat.

„Prin participarea la un festival care reuneşte susţinătorii şi purtătorii de cuvânt ai lui Putin, Allen închide în mod deliberat ochii la atrocităţile pe care Rusia le comite în Ucraina în fiecare zi de 11 ani. Cultura nu ar trebui niciodată folosită pentru a acoperi crimele sau pentru a servi ca instrument de propagandă”, a adăugat MAE ucrainean.